В Сочи девушку смыло волной в море на глазах у возлюбленного, трагедия попала на видео

В Сочи девушку унесло в море мощной волной во время прогулки с возлюбленным на пляже "Ривьера". Спасатели разыскивают её уже третьи сутки, сообщает SHOT.

В Сочи девушку унесло волной в море во время прогулки с парнем. Видео © SHOT

Трагедия случилась 16 июня, когда пара из Липецкой области гуляла по пляжу, и парень предложил своей девушке подойти поближе к воде. Мощнейшая волна сбила её с ног и утащила под воду. Спасатели ведут поиски девушки, но пока безрезультатно.