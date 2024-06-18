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18 июня, 11:05
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В Сочи девушку смыло волной в море на глазах у возлюбленного, трагедия попала на видео

В Сочи девушку унесло волной в море во время прогулки с парнем

В Сочи девушку унесло в море мощной волной во время прогулки с возлюбленным на пляже "Ривьера". Спасатели разыскивают её уже третьи сутки, сообщает SHOT.

В Сочи девушку унесло волной в море во время прогулки с парнем. Видео © SHOT

Трагедия случилась 16 июня, когда пара из Липецкой области гуляла по пляжу, и парень предложил своей девушке подойти поближе к воде. Мощнейшая волна сбила её с ног и утащила под воду. Спасатели ведут поиски девушки, но пока безрезультатно.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Анапе школьника унесло волной в море сразу после последнего звонка. Обувь подростка упала в воду, и он решил достать её. Однако выпускник совсем не умел плавать.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / nektofadeev

Николай Рюмин
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