В Сочи девушку смыло волной в море на глазах у возлюбленного, трагедия попала на видео
В Сочи девушку унесло волной в море во время прогулки с парнем
В Сочи девушку унесло в море мощной волной во время прогулки с возлюбленным на пляже "Ривьера". Спасатели разыскивают её уже третьи сутки, сообщает SHOT.
В Сочи девушку унесло волной в море во время прогулки с парнем. Видео © SHOT
Трагедия случилась 16 июня, когда пара из Липецкой области гуляла по пляжу, и парень предложил своей девушке подойти поближе к воде. Мощнейшая волна сбила её с ног и утащила под воду. Спасатели ведут поиски девушки, но пока безрезультатно.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Анапе школьника унесло волной в море сразу после последнего звонка. Обувь подростка упала в воду, и он решил достать её. Однако выпускник совсем не умел плавать.
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