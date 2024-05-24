Выпускник из Анапы трагически погиб в море после последнего звонка, тело унесло волной

Выпускник трагически погиб после последнего звонка в Анапе. Девятиклассник сидел вместе со своими школьными товарищами после линейки на пирсе и нырнул прямо с него в море. Об этом пишет SHOT.

Погибший девятиклассник из Анапы. Фото © Life.ru

Трагедия произошла из-за тапка выпускника 9-го класса. Обувь упала в море, после чего он прыгнул в воду за ней. Оказалось, что парень совсем не умеет плавать, его стало уносить волной. Один из одноклассников бросился на помощь утопающему приятелю, но не сумел доплыть до него.

Спасатели ищут тело утонувшего выпускника. Видео © Telegram / SHOT

Погибший был кадетом и только в прошлом году перевёлся в обычную школу. Подросток увлекался греко-римской борьбой. Спасатели продолжают искать его тело в морской пучине уже около четырёх часов.