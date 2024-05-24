Выпускник из Анапы трагически погиб в море после последнего звонка, тело унесло волной
Выпускник из Анапы после последнего звонка утонул в море, прыгнув за тапком
Выпускник трагически погиб после последнего звонка в Анапе. Девятиклассник сидел вместе со своими школьными товарищами после линейки на пирсе и нырнул прямо с него в море. Об этом пишет SHOT.
Погибший девятиклассник из Анапы. Фото © Life.ru
Трагедия произошла из-за тапка выпускника 9-го класса. Обувь упала в море, после чего он прыгнул в воду за ней. Оказалось, что парень совсем не умеет плавать, его стало уносить волной. Один из одноклассников бросился на помощь утопающему приятелю, но не сумел доплыть до него.
Спасатели ищут тело утонувшего выпускника. Видео © Telegram / SHOT
Погибший был кадетом и только в прошлом году перевёлся в обычную школу. Подросток увлекался греко-римской борьбой. Спасатели продолжают искать его тело в морской пучине уже около четырёх часов.
Ранее в турецкой Анталье россиянин утонул, прыгнув в реку Дим-Чай с высоты 50 метров. Перед этим он выпивал с одним из местных жителей, который и вызвал спасателей на место ЧП. Им понадобилось около семи часов, чтобы найти тело.
Life.ru