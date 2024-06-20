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20 июня, 09:32
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Унесённая волной в Сочи модель сняла видео незадолго до трагедии

Унесённая волной в Сочи модель Диана Беляева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / __beldi_13_

Унесённая волной в Сочи модель Диана Беляева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / __beldi_13_

Липецкую модель Диану Беляеву, которую смыло волной в Сочи, ищут уже четвёртый день, но пока безрезультатно. Как уточняет SHOT, 20-летняя девушка поехала на отдых на поезде с двумя друзьями — Денисом и Андреем. По дороге она записывала видео. На кадрах, которые были сняты за пару дней до случившегося, она немного уставшая, но счастливая, так как впереди долгожданный отпуск, — она давно мечтала искупаться в море.

Унесённая волной в Сочи модель Диана Беляева. Видео © Telegram / SHOT

По приезде компания пошла прогуляться по пляжу, Диана с одним из парней зашла в воду. Огромная волна сбила её с ног, а друзья уже не рискнули броситься за ней. Очевидцы видели, как девушка борется с волнами и пытается вернуться на берег, однако стихия не позволила этого сделать.

Унесённая волной в Сочи модель Диана Беляева. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / __beldi_13_

Унесённая волной в Сочи модель Диана Беляева. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / __beldi_13_

Тем временем близкие пропавшей обвиняют во всём Андрея и Дениса. По их мнению, парни должны были предостеречь Диану, которая первый раз была на море и не рассчитала риски. Между тем резонансная история с жуткими кадрами облетела весь мир и попала на страницы зарубежных таблоидов.

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Как сообщал Life.ru, девушку во время шторма 16 июня на пляже в Сочи огромной волной затянуло в пучину. Уточнялось, что трагедия произошла на глазах у её возлюбленного.

Никита Осипов
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