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Регион
28 июня, 08:17
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"Адский отдых" на пляже под Калининградом обернулся для 63-летнего мужчины реанимацией

SHOT: Врачи чудом откачали едва не утонувшего 63-летнего мужчину в Зеленоградске

Врачи чудом откачали едва не утонувшего 63-летнего туриста в Зеленоградске. Обложка © Telegram / SHOT

Врачи чудом откачали едва не утонувшего 63-летнего туриста в Зеленоградске. Обложка © Telegram / SHOT

Мужчина попал в реанимацию, искупавшись в Калининградской области. Очевидцы рассказали, что турист выпил на пляже, а затем решил пойти освежиться в море. Об этом пишет SHOT.

Обстановка на пляже в Зеленоградске. Фото © Telegram / SHOT

Обстановка на пляже в Зеленоградске. Фото © Telegram / SHOT

В последнее время на пляжах в Зеленоградске практически невозможно найти свободное место, на что постоянно жалуются туристы. Вчера вечером 63-летний мужчина чуть было не утонул в море, поскольку его не сразу заметили другие отдыхающие.

Туриста вытащили на берег и позвали медиков, которым чудом удалось откачать его. Сейчас пострадавший в тяжёлом состоянии.

Двое детей утонули во время купания в Ставропольском крае
Двое детей утонули во время купания в Ставропольском крае

Ранее в больнице скончалась аквалангистка, которую удалось спасти на карьерах Тверской области. Отдыхающие среагировали на крики о помощи и достали из воды дайвершу, которую затем около часа откачивали местные медики. Им удалось запустить сердце женщины, но позднее она умерла в больнице.

Владимир Озеров
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