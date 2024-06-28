"Адский отдых" на пляже под Калининградом обернулся для 63-летнего мужчины реанимацией

Мужчина попал в реанимацию, искупавшись в Калининградской области. Очевидцы рассказали, что турист выпил на пляже, а затем решил пойти освежиться в море. Об этом пишет SHOT.

Обстановка на пляже в Зеленоградске. Фото © Telegram / SHOT

В последнее время на пляжах в Зеленоградске практически невозможно найти свободное место, на что постоянно жалуются туристы. Вчера вечером 63-летний мужчина чуть было не утонул в море, поскольку его не сразу заметили другие отдыхающие.

Туриста вытащили на берег и позвали медиков, которым чудом удалось откачать его. Сейчас пострадавший в тяжёлом состоянии.