Спасённая на карьерах Тверской области аквалангистка умерла в больнице

В Тверской области умерла аквалангистка, которая накануне погружалась на карьерах. Из воды её достали без признаков жизни, после чего врачи около часа пытались её реанимировать. Сегодня, 23 июня, она скончалась в больнице, у неё было сильное поражение головного мозга после неудачного погружения. Об этом пишет Tverigrad.ru со ссылкой на главврача Тверской станции скорой медицинской помощи Максима Петрушина.

Женщине было около 58 лет, она любила дайвинг и была опытной аквалангисткой. 22 июня около 15:00 отдыхающие на Константиновском карьере заметили вынырнувшую из воды женщину с аквалангом, она кричала и звала на помощь, а потом вновь ушла под воду. Спустя пару минут дайвершу достали и принялись откачивать. По словам Петрушина, очень полезными оказались действия волонтёров, которые проводили совместные учения неподалёку.

"В итоге удалось восстановить эффективную сердечную деятельность пострадавшей. В 16:11 был зафиксирован правильный сердечный ритм. Далее пациентка была доставлена в реанимационное отделение городской клинической больницы № 6", — рассказал главврач.

К сожалению, несмотря на то что медикам удалось запустить сердце, в больнице врачи не смогли помочь ей, поскольку за время, проведённое под водой, у женщины образовалось поражение головного мозга, несовместимое с жизнью.