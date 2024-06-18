На дне Ладожского озера нашли пиратский корабль с сокровищами и Левиафаном

На дне Ладожского озера обнаружили затонувший корабль, в трюмах которого сохранились предметы быта и драгоценности. Судно находилось на глубине 34 метров. Об исторической находке рассказала команда научно-исследовательского проекта 1xpedition.

Затонувший корабль, который нашли на дне Ладожского озера. Фото © Diafragma Agency / Дзен / Центр подводных исследований 1xpedition

По оценкам специалистов, судно было построено в Финляндии в конце XIX – начале XX века. Эксперты утверждают, что корабль получил серьёзные повреждения в результате внутреннего взрыва.

Найденный на затонувшем судне в Ладожском озере кирпич с клеймом. Фото © Diafragma Agency / Дзен / Центр подводных исследований 1xpedition

Исследователи обнаружили на бортах таблички с мифическим животным — Левиафаном, а внутри — керамическую посуду, телеграф, фарфоровый умывальник, корабельную рынду, а также редкие огнеупорные кирпичи от камина с надписями Hoganas, произведённые в Швеции. Кроме того, была найдена чашка с белыми камнями, вероятно жемчугом.

Найденная на затонувшем судне в Ладожском озере керамическая чашка. Фото © Diafragma Agency / Дзен / Центр подводных исследований 1xpedition

"Проплыв в трюм, я увидел керамическую чашку, приподнял столешницу, там оказалось ещё несколько. Взял в руки одну из них, чтобы рассмотреть. Обычные керамические изделия, вероятно, выполнены на гончарном круге, на дне слой ила. Я попытался промыть чашку, качнул её и увидел на дне камешки, нежно-белого цвета с перламутровым блеском, размером с горох, только не круглые, а продолговатые, овальные даже", — отметил дайвер Олег Шабуня.

По версии специалистов, корабль был пиратским, так как на борту судна был нарисован Левиафан — библейский огнедышащий морской змей. Исследователи подчёркивают, что пассажирские или торговые суда тогда навряд ли имели на бортах изображение монстра, ассоциирующегося со смертью.