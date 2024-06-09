На дне Тихого океана найдено уникальное существо, способное прожить 15 тысяч лет

Исследователи из международной экспедиции при глубоководном изучении обнаружили ранее неизвестные науке виды, способные напугать или очаровать. Как сообщает ресурс Phys.org, речь идёт о существах, которым может быть около 15 тысяч лет.

Специалисты анализировали зону Тихого океана между Гавайями и Мексикой, где глубина достигает пяти с половиной тысяч метров. Эти районы считаются самыми малоизученными на Земле.

Исследование проводили с помощью дистанционного оборудования, которое смогло сделать снимки стеклянной губки чашеобразной формы. Предположительно, продолжительность её жизни может достигать 15 тысяч лет. На данный момент это самый старый житель планеты.

Также учёные зафиксировали другой вид — розовую морскую свинку, трепанг из рода Amperima с трубчатыми ножками. Эти существа оказались очень крупными относительно прочих в данной области.