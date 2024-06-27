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27 июня, 05:32

Тела двух подростков нашли в Братском водохранилище, заведено дело об убийстве

Тела двух 14-летних подростков нашли в Братском водохранилище в Иркутской области, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". О трагедии сказано в сообщении Следственного управления СК РФ по области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Накануне в Нукутском районе двое 14-летних подростков пропали без вести. Предварительно установлено, что мальчики приехали на мотоцикле на Братское водохранилище между сёлами Хадахан и Быково", — рассказали в управлении.

Во время поисковых работ на берегу нашли мобильные телефоны и одежду ребят. Тела обоих подростков позже обнаружили в воде. В настоящее время следователи проводят все необходимые следственные действия в рамках уголовного дела.

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Андрей Бражников
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