Тела двух подростков нашли в Братском водохранилище, заведено дело об убийстве

Тела двух 14-летних подростков нашли в Братском водохранилище в Иркутской области, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". О трагедии сказано в сообщении Следственного управления СК РФ по области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Накануне в Нукутском районе двое 14-летних подростков пропали без вести. Предварительно установлено, что мальчики приехали на мотоцикле на Братское водохранилище между сёлами Хадахан и Быково", — рассказали в управлении.

Во время поисковых работ на берегу нашли мобильные телефоны и одежду ребят. Тела обоих подростков позже обнаружили в воде. В настоящее время следователи проводят все необходимые следственные действия в рамках уголовного дела.