Ныряльщик случайно наткнулся на тело мёртвого ребёнка на дне карьера в Кузбассе
В Кемеровской области мальчик купался с мамой в заброшенном карьере и утонул
В Кузбассе 10-летний ребёнок пошёл купаться и утонул. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / petr tkachenko 83
В Прокопьевском округе Кемеровской области десятилетний мальчик пошёл купаться с мамой в запрещённом месте и утонул. Трагедия произошла 22 июня, а тело ребёнка случайно нашёл ныряльщик во время заплыва в заброшенном карьере, сообщило СУ СК по региону в своём телеграм-канале.
"По предварительным данным, десятилетний потерпевший отравился вместе с семьёй купаться к заброшенному карьеру, расположенному в районе посёлка Школьный. Мать оставила малолетнего сына на несколько минут в воде без присмотра, а вернувшись, не нашла его на водной поверхности. Тело ребёнка было обнаружено очевидцем под водой", — уточнило ведомство.
По факту гибели мальчика незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Следственная группа проводит на месте трагедии оперативную работу. На территории рядом с водоёмом были размещены запрещающие купание таблички. Судебная экспертиза установит точные причины смерти ребёнка.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Ставропольском крае двое детей утонули во время купания в запрещённом месте. В настоящее время Следственным комитетом назначена судебно-медицинская экспертиза, выполняется комплекс необходимых проверочных мероприятий.