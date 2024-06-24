Ныряльщик случайно наткнулся на тело мёртвого ребёнка на дне карьера в Кузбассе

В Прокопьевском округе Кемеровской области десятилетний мальчик пошёл купаться с мамой в запрещённом месте и утонул. Трагедия произошла 22 июня, а тело ребёнка случайно нашёл ныряльщик во время заплыва в заброшенном карьере, сообщило СУ СК по региону в своём телеграм-канале.

"По предварительным данным, десятилетний потерпевший отравился вместе с семьёй купаться к заброшенному карьеру, расположенному в районе посёлка Школьный. Мать оставила малолетнего сына на несколько минут в воде без присмотра, а вернувшись, не нашла его на водной поверхности. Тело ребёнка было обнаружено очевидцем под водой", — уточнило ведомство.

По факту гибели мальчика незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Следственная группа проводит на месте трагедии оперативную работу. На территории рядом с водоёмом были размещены запрещающие купание таблички. Судебная экспертиза установит точные причины смерти ребёнка.