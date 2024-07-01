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1 июля, 04:34

В Томской области найдено тело утонувшего на прошлой неделе мальчика

МЧС России: В Томской области обнаружили тело утонувшего девятилетнего мальчика

Ребёнка унесло течением в Томской области на глазах у сестры. Обложка © Telegram / МЧС России

Ребёнка унесло течением в Томской области на глазах у сестры. Обложка © Telegram / МЧС России

В Томской области в реке Шегарке обнаружено тело девятилетнего мальчика, утонувшего на прошлой неделе. Об этом сообщили в МЧС России.

"Тело ребёнка обнаружено", — рассказали в ведомстве.

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Напомним, что всё произошло 27 июня в селе Федораевка Томской области. Мальчик вместе с 16-летней сестрой и друзьями отправился в не предназначенное для купания место. Течением его унесло на глазах у сестры, спасатели искали его на протяжении нескольких дней.

Оксана Попова
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