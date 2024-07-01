В Томской области найдено тело утонувшего на прошлой неделе мальчика

В Томской области в реке Шегарке обнаружено тело девятилетнего мальчика, утонувшего на прошлой неделе. Об этом сообщили в МЧС России.

Напомним, что всё произошло 27 июня в селе Федораевка Томской области. Мальчик вместе с 16-летней сестрой и друзьями отправился в не предназначенное для купания место. Течением его унесло на глазах у сестры, спасатели искали его на протяжении нескольких дней.