В Томской области найдено тело утонувшего на прошлой неделе мальчика
МЧС России: В Томской области обнаружили тело утонувшего девятилетнего мальчика
Ребёнка унесло течением в Томской области на глазах у сестры. Обложка © Telegram / МЧС России
В Томской области в реке Шегарке обнаружено тело девятилетнего мальчика, утонувшего на прошлой неделе. Об этом сообщили в МЧС России.
"Тело ребёнка обнаружено", — рассказали в ведомстве.
Напомним, что всё произошло 27 июня в селе Федораевка Томской области. Мальчик вместе с 16-летней сестрой и друзьями отправился в не предназначенное для купания место. Течением его унесло на глазах у сестры, спасатели искали его на протяжении нескольких дней.