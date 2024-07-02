Самый жаркий день в Москве не пережили трое желавших освежиться

Три человека утонули в Москве в первой половине вторника, сообщает Mash. Сегодня, 2 июля, стало самым жарким за всю историю наблюдения на метеостанции ВДНХ с 1949 года.

По данным телеграм-канала, первое тело было найдено под Кожуховским мостом на юго-востоке столицы — мужчина ушёл купаться утром и не вернулся. Ещё одного утопленника обнаружили отдыхающие на берегу реки в парке "Серебряный бор". Третий мужчина захлебнулся в Пенягинском пруду в Митино. При этом одного человека, к счастью, удалось спасти. Пьяный житель столицы нырнул в Москву-реку с набережной Тараса Шевченко, его увидели прохожие и вызвали спасателей. Ныряльщика в итоге вытащили на берег.

В настоящее время ещё одного мужчину разыскивают спасатели. Он отправился плавать в парк "Удальцовские пруды" и не возвращается уже более трёх часов. Его вещи на берегу нашли родственники, которые и вызвали полицию.