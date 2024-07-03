Врач объяснила, сколько воды нужно пить при +20 °C, +25 °C и +30 °C Врач Демьяновская: В жару нужно завтракать в 6 утра, а обедать — около 11 3 июля, 05:30 Врач объяснила, сколько воды нужно пить при +20 °C, +25 °C и +30 °C. Обложка © Freepik.com

В жаркую погоду у некоторых людей повышается артериальное давление, начинает болеть голова, появляется потливость и сильная утомляемость. Многие значительно урезают свой рацион или вовсе отказываются от пищи в зной: аппетит с жарой часто пропадает. А вот жажда, наоборот, растёт. О том, что есть и пить, чтобы легче перенести рекордные июльские температуры, Life.ru рассказала врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская.

На жаре практически у всех людей повышается потоотделение. Так организм охлаждается, и это естественно. Однако с потом тело теряет большое количество жидкости и электролитов — минералов, необходимых для правильной работы внутренних органов. Если их запас не восполнить, может нарушиться электролитный баланс и развиться обезвоживание — опасное состояние, которое влияет на работу всех систем, особенно сердечно-сосудистой. Екатерина Демьяновская Врач-эксперт лаборатории "Гемотест"

Поэтому в жару следует уделить особое внимание питьевому режиму. Однако напитки должны быть правильными: прохладными, безалкогольными, негазированными и с минимальным количеством сахара. Например, с жаждой хорошо справляются обычная вода, холодный чай, морс, отмечает врач. Для восстановления баланса электролитов, если потоотделение значительно повышено, подойдёт минеральная вода или специализированные спортивные напитки — изотоники, но при хронических заболеваниях лучше проконсультироваться с врачом перед их употреблением.

По рекомендациям врачей, при температуре окружающего воздуха +21 °C следует выпивать около 1,5 литра жидкости, при +26 °C — около двух литров, а при +32 °C — уже три литра в сутки. Чтобы утолить жажду, рекомендуется пить понемногу через каждые 45–50 минут. Температура напитков должна быть около 18–20 °C.

Но и полноценное питание в жару нужно не меньше, чем питьё. Длительное голодание приводит к нарушениям в работе желудочно-кишечного тракта — пищеварительные соки вырабатываются "вхолостую" и раздражают стенки органа. Кроме того, голодание чревато снижением уровня глюкозы в крови, что может привести к ухудшению самочувствия, появлению головокружения, предупреждает Демьяновская. Людям с нарушениями обмена веществ дефицит сахара в крови грозит опасными состояниями вплоть до комы.

Пища в жару должна быть лёгкой: отлично подойдут свежие овощные салаты с растительным маслом, нежирное мясо, свежая рыба и морепродукты, а также сезонные фрукты и ягоды. Особой популярностью летом пользуются арбузы и дыни — они умеренно сладкие, в них очень много жидкости. Перед употреблением все фрукты и овощи нужно тщательно мыть.

Но есть и продукты, от которых лучше отказаться. Например, не стоит употреблять в пищу сырые морепродукты и рыбу, а также готовую курицу гриль, шашлык, шаурму, колбасные изделия, майонезные салаты — все эти продукты на жаре очень быстро портятся. Также важно обратить внимание на молочные продукты: следить за их сроком годности и условиями хранения. В тепле они становятся хорошей средой для патогенных бактерий, и, если испорченный продукт съесть, почти наверняка разовьётся пищевое отравление или острая кишечная инфекция.

В жару лучше всего переносить приёмы пищи на прохладное время суток. Завтрак — не позднее 6 часов утра, обед — около 11, ужин — в 18, и небольшой приём пищи — в 20–21 час. При этом завтрак должен быть самым калорийным и сытным.

Напомним, в Москве установилась изматывающая жара: столбики термометров поднялись выше +30 градусов. Такого в столице не было более 100 лет. До выходных столбики термометров будут показывать околорекордные значения, характерные разве что для самых знойных дней в южной Астрахани, — до +34 градусов. При этом жарко будет и ночью.

Авторы Андрей Горяничев