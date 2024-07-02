Россиянам раскрыли лайфхаки, как спастись от жары с помощью горячего чая и холодильника Эксперт Васильев: В жару можно охлаждать простыни в холодильнике 2 июля, 05:37 Россиянам раскрыли лайфхаки, как спастись от жары с помощью горячего чая и холодильника. Обложка © Freepik.com / pikisuperstar

Далеко не во всех квартирах есть кондиционер, да и хороший вентилятор — удовольствие не из дешёвых. К счастью, даже при температуре +30 и выше есть множество бюджетных народных способов охладить себя и комнату. Эти лайфхаки Life.ru назвал эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании "ГЛАВСНАБ" Федор Васильев.

Летом сильнее всего нагреваются окна, так как через них в квартиру попадает солнечный свет. Особенно тяжело приходится жителям, чьи окна выходят на южную сторону. Самый простой способ — занавесить окна плотными шторами на весь световой день. Так в комнате не будет создаваться "парниковый эффект". Лучше сразу вешать мокрые занавески или простыни: они будут дольше нагреваться и за счёт испарения воды будут поддерживать прохладу в комнате. Федор Васильев Эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании "Главснаб"

А вот развешивать на окнах листы фольги в надежде, что они будут отражать солнечный свет и уменьшать тепло, бесполезно. Если вы запекали в фольге курицу, то прекрасно знаете, какой эффект будет от такого способа: фольга только сильнее разогревается на солнце. В качестве альтернативы Васильев предлагает обратить внимание на зеркальную плёнку: она создаёт барьер для тепловой энергии, но не ухудшает естественное освещение. На рынке есть плёнки с разным показателем отсечения тепла, которые отличаются степенью прозрачности. Идеальным вариантом для квартиры будет показатель в пределах от 15% до 35%.

Также в жару лучше отказаться от использования бытовых предметов и техники, которые излучают тепло: старайтесь реже готовить в духовке и на плите, гладить утюгом и выключите полотенцесушитель в ванной. Также стоит разгрузить холодильник, чтобы компрессор не работал на пределе и не вырабатывал лишнее тепло.

К слову, о холодильнике: освободившееся место можно занять постельным бельём и одеждой. Спать на охлаждённой простыни будет гораздо комфортнее, а если положить рядом бутылку с замороженной водой, жара практически не испортит ваш сон. Регулярно смачивайте не только шторы, но и свою одежду — испаряясь, вода будет создавать эффект прохлады. Например, японцы борются с жарой, повязывая вокруг шеи мокрый платок.

Ну и напоследок. Самый необычный способ справляться с жарой — пить горячий чай. Казалось бы, какой горячий чай в жару? Тем не менее он ускоряет потоотделение, и наш организм естественным образом охлаждается, заключил Васильев.

Напомним, в Москве установилась изматывающая жара: столбики термометров поднялись выше +30 градусов. Такого в столице не было более 100 лет. До выходных столбики термометров будут показывать околорекордные значения, характерные разве что для самых знойных дней в южной Астрахани, — до +34 градусов. При этом жарко будет и ночью.