Хочется сладкого и тянет желудок: Названы неочевидные и опасные симптомы обезвоживания в жару

Как правило, есть в жару хочется не так сильно, как пить. Однако если летом у вас часто сводит желудок, то стоит насторожиться — возможно, это говорит об обезвоживании. По словам врача – диетолога-эпидемиолога Людмилы Денисенко, центры голода и жажды в мозгу находятся рядом и тело иногда может спутать сигналы.

Ещё одним признаком обезвоживания является постоянная тяга к сладкому. Дело в том, что из-за обезвоживания нарушается выработка гликогена — хранитель энергии, вырабатываемый клетками печени. Без воды его образование прекращается — и организм стремится получить сахар другим способом, в том числе из продуктов.

Резкий запах пота тоже может говорить о дефиците воды в организме. Это касается и тех, кто в душе бывает даже по три раза в день. При нехватке жидкости пот становится концентрированнее, в нём активнее размножаются бактерии, и из-за продуктов их жизнедеятельности появляется неприятный запах.

При обезвоживании может не радовать и запах изо рта. По словам врача, слюна в таком случае становится более густой, хуже омывает зубы, и на них активнее размножатся бактерии. Кроме того, в жару стоит обращать внимание на состояние кожи — вдруг она стала сухой или началась аллергия на кремы. Летом высок риск развития атопического дерматита и фотодерматоза: в коже начинается усиленная выработка меланина, в результате чего появляются пятна на руках и лице. При выходе на улицу лучше не забывать брать с собой солнцезащитный крем.

"Если не привыкли пить много, не насилуйте себя сразу. Приучайте организм к воде буквально по дозам: делайте по одному-два глотка каждые полчаса. А сильно обезвоженный организм лучше сначала "отпоить" специальными средствами, которые восполнят минерально-солевой баланс", — отметила Денисенко в беседе с kp.ru.