"Кока-кола" от ротавируса не спасёт: Что положить в аптечку перед поездкой на море Врач Банный: В аптечке туриста должен быть жидкий пластырь и средства от кашля 1 июля, 07:44 Любое путешествие — стресс, и первые дни на морском курорте могут обернуться простудой или расстройством желудка. Обложка © Freepik.com

Любое путешествие — стресс, и первые дни на морском курорте могут обернуться простудой или расстройством желудка. Приехав на море, человек проходит процесс акклиматизации, при этом у многих детей и взрослых снижается иммунитет. В этот момент организм особенно уязвим, поэтому отдых так часто омрачается болезнью. Ещё один частый спутник летнего отдыха — простуды, так как в жарких странах чаще всего работают на полную мощность кондиционеры, а резкие перепады температур могут привести к ОРВИ. Источником инфекции становятся также отельные бассейны и аквапарки, а непривычные блюда и резкая смена рациона грозят аллергией. Чтобы встретить любое недомогание во всеоружии, стоит заранее собрать аптечку. Что туда положить, Life.ru рассказал врач, эксперт лаборатории "Гемотест" Денис Банный.

Что должно быть в аптечке путешественника

жаропонижающие и обезболивающие средства;

термометр;

средства от аллергии — в виде капель или таблеток для внутреннего применения, а также мази или гели, которые помогут при местной аллергической реакции на растения или укус насекомых;

средства, необходимые при кишечной инфекции: сорбенты, порошки для раствора, предотвращающего обезвоживание;

средства от кашля и болях в горле — лучше взять в виде спреев или порошков и таблеток для приготовления раствора для полоскания;

солнцезащитные кремы (для детей нужны средства с SPF не меньше 50) и средства от солнечных ожогов;

перевязочные средства. Антисептики: перекись водорода, йод или зелёнка (лучше в виде карандаша), стерильные бинты, бактерицидный пластырь, вата, эластичный бинт. В путешествии может быть удобен жидкий пластырь — крем, который после нанесения на рану превращается в пленку. Она пропускает воздух, но предохраняет от микробов. Также может быть полезен гипотермический пакет. Он заполнен специальным веществом, которое после резкого удара превращается в холодный компресс;

средства от отита, который может развиться при попадании воды внутрь уха;

лекарства от хронических заболеваний, которые принимаются регулярно;

средства от укачивания (при необходимости).

Этот список подойдёт для аптечки как взрослых путешественников, так и семей с детьми, различаться будут дозировки, конкретные виды препаратов и форма их выпуска. Для детей врач советует подобрать лекарства в виде спреев, сиропов, порошков для приготовления суспензии, суппозиториев. Такая аптечка поможет в лечении лёгкого недомогания, но, если интенсивность симптомов заболевания не уменьшается в течение одного-двух дней, необходимо обратиться к врачу.

А вот подручные средства для лечения Банный не рекомендует использовать: как правило, они неэффективны, а в некоторых случаях могут привести к ухудшению ситуации.

Многие верят в то, что, например, кока-кола помогает при ротавирусной инфекции. Но это не так. Газировка довольно агрессивный продукт, она содержит ортофосфорную кислоту и большое количество углеводов и способствует обезвоживанию организма. Это дополнительная нагрузка на желудочно-кишечный тракт, работа которого и без того ухудшилась под воздействием вируса. Из пищевых препаратов при некоторых заболеваниях может помогать соль — например, солевым раствором можно полоскать воспалённое горло. Денис Банный Врач, эксперт лаборатории "Гемотест"

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Авторы Андрей Горяничев