Минздрав России утвердил новый состав автомобильной аптечки

Министерство здравоохранения России установило обновлённый состав автоаптечки для первой помощи пострадавшим в аварии. Такой приказ появился в пятницу, 31 мая, на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, водители должны иметь многоразовое спасательное изотермическое одеяло размером не менее 160 на 210 сантиметров. Кроме того, в комплекте следует маркер чёрного или синего цвета либо карандаш. Также автомобилистам необходимо будет приобрести загубник для сердечно-лёгочной реанимации и нелатексные эластичные бинты. Утверждаются и определённые требования к ножницам: одна пара для перевязочного материала и другая хирургическая.

Приказ будет действовать с 1 сентября в течение шести лет. При этом аптечки, которые были собраны до вступления документа в силу, можно использовать до окончания срока годности, однако не позже 1 сентября 2027 года.