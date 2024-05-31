Минздрав России утвердил новый состав автомобильной аптечки
Минздрав РФ: В автоаптечке должны быть спасательное одеяло и многоразовые бинты
Министерство здравоохранения России установило обновлённый состав автоаптечки для первой помощи пострадавшим в аварии. Такой приказ появился в пятницу, 31 мая, на официальном интернет-портале правовой информации.
Так, водители должны иметь многоразовое спасательное изотермическое одеяло размером не менее 160 на 210 сантиметров. Кроме того, в комплекте следует маркер чёрного или синего цвета либо карандаш. Также автомобилистам необходимо будет приобрести загубник для сердечно-лёгочной реанимации и нелатексные эластичные бинты. Утверждаются и определённые требования к ножницам: одна пара для перевязочного материала и другая хирургическая.
Приказ будет действовать с 1 сентября в течение шести лет. При этом аптечки, которые были собраны до вступления документа в силу, можно использовать до окончания срока годности, однако не позже 1 сентября 2027 года.
Ранее Life.ru писал, что по СМИ и социальным сетям разошёлся перечень безрецептурных препаратов, которые якобы запрещено принимать водителю. Утверждалось, что за их употребление можно остаться без прав и получить штраф 30 тысяч рублей. В Минздраве РФ опровергли запрет, но предупредили, что ряд лекарств провоцируют сонливость и снижают быстроту реакции. Глава ведомства Михаил Мурашко подчеркнул, что список несёт только предупредительный характер.
ТАСС / Андрей Гордеев