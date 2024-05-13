Даже без аптечки: Врач признал эффективность "бабушкиных" методов обработки ранок

При отсутствии аптечки лечение полученных на природе микротравм действительно можно доверить "бабушкиным" методам, рассказал в эфире радио Sputnik врач-фитотерапевт Андрей Степенский. По его словам, обладающие противовоспалительными и бактерицидными свойствами растения умеют не только дезинфицировать ранки, но и облегчать зуд от укуса насекомых.

"У лекарственного одуванчика есть белый сок на срезе листа или побега, он используется в народной медицине для уничтожения зуда, жжения при укусах насекомых. Известный всем подорожник также уменьшает зуд и жжение, его можно прикладывать к небольшим ранкам. Чистотел часто используют", — перечислил эксперт.

Перед обработкой ранки необходимо осмотреть листья на предмет загрязнений. Кроме того, сок некоторых растений может спровоцировать аллергическую реакцию в виде сыпи, покраснения и отёка. Чтобы исключить эту лотерею, Степенский посоветовал не выходить на природу без минимального набора медикаментов.

"Поход в лес может окончиться по-разному. Когда есть мини-аптечка, это всегда очень хорошо. Прежде всего нужно думать о безопасности, о том, как справиться с травмой, порезом, укусом, чтобы не было последствий", — подытожил медик.