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13 мая, 05:07

Даже без аптечки: Врач признал эффективность "бабушкиных" методов обработки ранок

Врач Степенский: Чистотел, одуванчик и подорожник снимут зуд от укуса насекомого

При отсутствии аптечки лечение полученных на природе микротравм действительно можно доверить "бабушкиным" методам, рассказал в эфире радио Sputnik врач-фитотерапевт Андрей Степенский. По его словам, обладающие противовоспалительными и бактерицидными свойствами растения умеют не только дезинфицировать ранки, но и облегчать зуд от укуса насекомых.

"У лекарственного одуванчика есть белый сок на срезе листа или побега, он используется в народной медицине для уничтожения зуда, жжения при укусах насекомых. Известный всем подорожник также уменьшает зуд и жжение, его можно прикладывать к небольшим ранкам. Чистотел часто используют", — перечислил эксперт.

Перед обработкой ранки необходимо осмотреть листья на предмет загрязнений. Кроме того, сок некоторых растений может спровоцировать аллергическую реакцию в виде сыпи, покраснения и отёка. Чтобы исключить эту лотерею, Степенский посоветовал не выходить на природу без минимального набора медикаментов.

"Поход в лес может окончиться по-разному. Когда есть мини-аптечка, это всегда очень хорошо. Прежде всего нужно думать о безопасности, о том, как справиться с травмой, порезом, укусом, чтобы не было последствий", подытожил медик.

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Shutterstock / FOTODOM

Илья Пушкарев
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