Назван простой способ улучшить состояние кожи без инвазивной косметологии
Врач Скибицкая: Ресвератрол защищает клетки кожи от ультрафиолета
Когда на кожу воздействуют негативные внешние факторы, она повреждается и раньше времени стареет, а её вид портится, предупредила "Газету.ru" эндокринолог-диетолог Мария Скибицкая.
По её словам, сейчас есть много косметологических, аппаратных методик, которые помогают сохранить молодость и красоту кожи. Но можно помочь себе и без инвазивной косметологии.
"Соблюдение здорового образа жизни, правильное питание и добавление в свой рацион определённых компонентов, которые помогут клеткам кожи восстановиться, защитить их изнутри и таким образом сохранить природную красоту и молодость кожи — важная составляющая ухода", — рассказала Скибицкая.
В качестве примера она упомянула ресвератрол. Он является мощным антиоксидантом, защищающим клетки кожи от разрушения ультрафиолетом, который запускает факторы раннего старения кожи. Ресвератрол содержится в красном винограде. Также его можно получить, принимая нутрицевтики в оптимальной дозировке.
Ещё один важный компонент — коллаген, являющийся структурным компонентом соединительной ткани. С возрастом он всё меньше вырабатывается в организме человека, поэтому дополнительный приём поможет сохранить упругость, эластичность и молодость кожи. Также необходимо обеспечить оптимальное поступление омега 3 жирных кислот, которые защищают гидролипидную мантию кожи, поддерживают оптимальный pH и препятствуют обезвоживанию.
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