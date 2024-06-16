Не на весь день: Развенчаны четыре опасных мифа о солнцезащитных кремах

Существуют четыре мифа о солнцезащитных кремах, которые важно развенчать. Об этом 360.ru рассказала врач-дерматолог, косметолог и трихолог Татьяна Егорова. Один из них — мнение, что крем с SPF оберегает человека весь день.

"Важно помнить, что крем с SPF не оберегает человека целый день. Например, если у туриста славянский фототип и он нанёс крем утром, то через два часа под солнцем в Дубае или Таиланде он сгорит", — предупредила Егорова.

Второй миф — SPF-крем целиком защищает от воздействия солнечных лучей. По словам эксперта, ультрафиолетовые лучи делятся на два типа: UVB и UVA. Один крем защищает обычно от одного из типов облучения. Так, крем с высоким SPF защитит от UVB, но не от UVA. В итоге даже с солнцезащитным кремом слишком долго на солнце без последствий не побыть. Зато оберегать себя можно, прикрываясь одеждой, зонтиком или найдя тень.

Третий миф — солнцезащитные средства мешают организму вырабатывать витамин D. Для его активации на солнце нужно провести от двух до 10 минут. К тому же SPF часть фотонов пропускает, так что целиком выработка не остановится.

Миф четвёртый — крем от солнца провоцирует кожную сыпь. Такое, конечно, может случиться, но не от любого крема, а от не подходящего вашему типу кожи. Чтобы такого не произошло, нужно наносить крем чистыми руками. А лучше предварительно вообще принять душ.

Эксперт посоветовала вспоминать о кремах от солнца не только летом, но использовать их круглый год, даже зимой. Имеет смысл наносить их также в пасмурную и дождливую погоду. Ведь солнце всё время излучает ультрафиолет, просто с разной активностью. Использовать крем, кроме как на пляже, нужно при проведении дачных работ или во время городских прогулок.