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9 июня, 22:39

Назван способ обезопасить кожу и слизистые от аллергии на солнце

Врач Зайцева: От аллергии на ультрафиолет защитят одежда и SPF-крем

Наиболее распространённая реакция на солнечный свет — это Polymorphic light eruption (PMLE), или полиморфный фотодерматоз, рассказала "Вечерней Москве" врач-аллерголог Галина Зайцева. Чаще всего PMLE проявляется весной и в начале лета.

"В этом случае сыпь возникает в течение нескольких часов и до одного-двух дней после воздействия солнечного света и в большинстве случаев может быть непостоянна. Обычно располагается симметрично очагами и может не затрагивать всю открытую кожу. Чаще поражаются части тела, которые больше других подвержены воздействию солнечного света: руки, голени, V-образная часть шеи и грудь. Высыпания проходят быстрее, если избегать дальнейшего пребывания на солнце", — посоветовала Зайцева.

По её словам, такой вид фотодерматоза вчетверо чаще проявляется у женщин либо в целом у тех, кто живёт в умеренном климате, а также там, где очень мало солнечного света. Зимой он целиком исчезает, если не посещать солярий или не отдыхать в более солнечном климате.

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Эксперт рассказала, что солнечная крапивница — редкое явление. Сыпь появляется спустя считаные минуты после воздействия ультрафиолетовых лучей — солнечных либо искусственных. Она часто возникает на участках кожи, которые не защищены одеждой. Сыпь жжёт, зудит, "опухает". Но если начать защищаться от воздействия солнечных лучей, исчезает сама.

Врач также рассказала о фотодерматите, который может провоцироваться на фоне взаимодействия солнечного света и ряда лекарственных препаратов либо их метаболитов и присутствующих в коже веществ. В итоге человеческий организм становится слишком чувствительным к ультрафиолету. А лекарства только усиливают эффект. К ним относится ряд групп антибиотиков, противогрибковых препаратов, мочегонных, антидепрессантов, снотворных, некоторых кардиопрепаратов, а также оральных контрацептивов. Таким же эффектом обладают некоторые овощи и растения, предупредила специалист. Поэтому перед отдыхом нужно проконсультироваться с врачом о том, что именно может спровоцировать нежелательную реакцию на солнце.

Также под воздействием солнечного света может проявиться системная красная волчанка. Это ревматологическое заболевание, которое может начаться в виде высыпаний на щёках, скулах и на спинке носа после инсоляции. Защититься помогут солнцезащитные кремы с SPF-защитой. Чем выше у крема показатель SPF, тем эффективнее защита: SPF 10 блокирует меньше 90 процентов УФ-лучей, а SPF 100 — до 99 процентов.

Эксперт посоветовала испытывающим проблемы носить одежду из натуральных тканей с длинными рукавами, брюки, головные уборы, а также солнцезащитные очки. Кроме того, нужно стараться поменьше находиться на улице в часы пик солнечного света и выбирать затенённые места на открытом воздухе. Также стоит сидеть подальше от окон.

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Ранее врач-пульмонолог рассказала, что аллергия может проявляться как у взрослых, так и у детей, ею страдает 80% населения России. При этом подобная гиперчувствительность организма может передаваться по наследству от родственника к родственнику.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко
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