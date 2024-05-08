Россиян предупредили об опасности приёма антибиотиков "на всякий случай"

У антибиотиков есть побочные действия: они хоть и уничтожают инфекции, но являются для организма чужеродным веществом, из-за чего могут образовываться аллергические реакции. Об этом предупредил в беседе с газетой "Вечерняя Москва" врач-терапевт Андрей Кондрахин.

"Они могут быть лёгкого течения, такие как крапивница, и тяжёлого — анафилактический шок. Это всё может происходить у человека, который ранее принимал антибиотики. Аллергическая реакция на данные лекарственные препараты может развиться в любой момент", — сообщил Кондрахин.

Он также обратил внимание, что антибиотик может плохо взаимодействовать с другими препаратами. Например, выводящий мокроту при простуде ацетилцистеин способен блокировать действие антибиотиков.

Главный же побочный эффект дают антибиотики, принимаемые без показаний. Речь идёт об антибиотикорезистентности, когда флора организма привыкает к препарату. И когда пациенту действительно становится необходим конкретный антибиотик, тот оказывается уже неэффективным из-за бесконтрольного раннего приёма.