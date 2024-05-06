75% пациентов лечили ковид антибиотиками и только навредили себе и окружающим

Трое из четырёх пациентов с коронавирусом по всему миру получали терапию в виде антибиотиков, которая не только не приблизила момент выздоровления, но и сильнее навредила состоянию их здоровья. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованном на её официальном сайте в понедельник, 6 мая.

Авторы доклада исследовали протоколы лечения COVID-19 в тех странах, где они вообще существовали, и обнаружили, что антибиотики "на всякий случай" назначали примерно 75% пациентам, тогда как реальная необходимость в этом была лишь у 8%. Частота назначения антибактериальных препаратов была выше в Восточном Средиземноморье и Африке и доходила до 83% случаев. В Западно-Тихоокеанском регионе этот показатель составлял "всего" 33%.

"Когда пациенту требуются антибиотики, польза часто перевешивает риски, связанные с побочными эффектами. Однако, когда в них нет необходимости, они не приносят никакой пользы, но создают риски, а их использование способствует возникновению и распространению устойчивости к противомикробным препаратам", — прокомментировала Сильвия Бертаньолио, руководитель отдела ВОЗ по эпиднадзору.

Она отметила, что использование антибиотиков не улучшило клинические результаты у пациентов с ковидом, но существенно навредила людям, не имеющим бактериальной инфекции, ведь распространение антибиотикорезистентности в мире выросло. Выводы из доклада ВОЗ подчёркивают острую необходимость улучшить рациональное использование антибиотиков, чтобы свести к минимуму негативные последствия для человеческой популяции.