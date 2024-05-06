Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 мая, 15:48

75% пациентов лечили ковид антибиотиками и только навредили себе и окружающим

ВОЗ: Трое из четырёх пациентов с коронавирусом лечились антибиотиками без толку

Трое из четырёх пациентов с коронавирусом, по данным ВОЗ, лечились антибиотиками без толку. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Трое из четырёх пациентов с коронавирусом, по данным ВОЗ, лечились антибиотиками без толку. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Трое из четырёх пациентов с коронавирусом по всему миру получали терапию в виде антибиотиков, которая не только не приблизила момент выздоровления, но и сильнее навредила состоянию их здоровья. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованном на её официальном сайте в понедельник, 6 мая.

Авторы доклада исследовали протоколы лечения COVID-19 в тех странах, где они вообще существовали, и обнаружили, что антибиотики "на всякий случай" назначали примерно 75% пациентам, тогда как реальная необходимость в этом была лишь у 8%. Частота назначения антибактериальных препаратов была выше в Восточном Средиземноморье и Африке и доходила до 83% случаев. В Западно-Тихоокеанском регионе этот показатель составлял "всего" 33%.

"Когда пациенту требуются антибиотики, польза часто перевешивает риски, связанные с побочными эффектами. Однако, когда в них нет необходимости, они не приносят никакой пользы, но создают риски, а их использование способствует возникновению и распространению устойчивости к противомикробным препаратам", — прокомментировала Сильвия Бертаньолио, руководитель отдела ВОЗ по эпиднадзору.

Она отметила, что использование антибиотиков не улучшило клинические результаты у пациентов с ковидом, но существенно навредила людям, не имеющим бактериальной инфекции, ведь распространение антибиотикорезистентности в мире выросло. Выводы из доклада ВОЗ подчёркивают острую необходимость улучшить рациональное использование антибиотиков, чтобы свести к минимуму негативные последствия для человеческой популяции.

Врач рассказал, что при лечении ОРВИ антибиотиками страдает неожиданный орган
Врач рассказал, что при лечении ОРВИ антибиотиками страдает неожиданный орган

Отметим, что Россия уже встала на рельсы отказа от повсеместного назначения антибактериальных препаратов. Так, в конце апреля Минздрав исключил антибиотики из нового стандарта медицинской помощи при ОРВИ. Чем было чревато такое лечение, Life.ru рассказывал здесь.

Марина Калегина
  • Новости
  • ВОЗ
  • Здоровье
  • Коронавирус
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров