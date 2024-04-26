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Врач рассказал, что при лечении ОРВИ антибиотиками страдает неожиданный орган

Врач Умнов: Бездумное лечение антибиотиками грозит псевдомембранозным колитом

26 апреля, 06:20
Бездумное лечение антибиотиками грозит псевдомембранозным колитом. Обложка © Freepik.com / prostooleh

Бездумное лечение антибиотиками грозит псевдомембранозным колитом. Обложка © Freepik.com / prostooleh

Минздрав РФ рекомендовал не лечить ОРВИ антибиотиками. И это правильно, поскольку вирусную инфекцию нужно лечить противовирусными препаратами, подчеркнул преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. В беседе с Life.ru он также рассказал о последствиях бездумного и бесконтрольного применения антибиотиков.

Как бы банально это ни звучало, ОРВИ — это вирусная инфекция, которую лечат противовирусными препаратами. Антибиотики при вирусной инфекции применяют только тогда, когда из-за ослабления иммунитета присоединилась бактериальная флора. Или сразу антибиотики назначают, если есть признаки бактериального поражения полости рта и дыхательных путей. Ангина, например.

Александр Умнов

Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург

Как бы банально это ни звучало, ОРВИ — это вирусная инфекция, которую лечат противовирусными препаратами. Антибиотики при вирусной инфекции применяют только тогда, когда из-за ослабления иммунитета присоединилась бактериальная флора. Или сразу антибиотики назначают, если есть признаки бактериального поражения полости рта и дыхательных путей. Ангина, например.
Как бы банально это ни звучало, ОРВИ — это вирусная инфекция, которую лечат противовирусными препаратами. Антибиотики при вирусной инфекции применяют только тогда, когда из-за ослабления иммунитета присоединилась бактериальная флора. Или сразу антибиотики назначают, если есть признаки бактериального поражения полости рта и дыхательных путей. Ангина, например.
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При бездумном употреблении антибиотиков вырабатывается устойчивость у бактерий к ним, что усложняет лечение, когда оно действительно необходимо, подчеркнул врач.

Кроме того, в этом случае возможно развитие такого осложнения, как псевдомембранозный колит, или же антибиотикоассоциированный колит. У пациента из-за антибиотиков происходит гибель нормальной микрофлоры, вследствие чего повреждается слизистая толстого кишечника, предупредил Умнов. Данное заболевание протекает с лихорадкой 38 градусов и диареей более восьми раз в сутки.

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Напомним, накануне Минздрав России исключил антибиотики из нового стандарта медицинской помощи при ОРВИ. При этом в список были добавлены другие препараты, в том числе "Кагоцел". А в список инструментальных методов лечения включена пульсоксиметрия — процедура, позволяющая определить уровень насыщения крови кислородом.

Авторы
Александр Умнов
Александр Умнов
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
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