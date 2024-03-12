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12 марта, 01:30

Назван дедовский метод, помогающий лечиться от ОРВИ и бронхита

Терапевт Тимощенко посоветовала горчичники при лечении ОРВИ и пневмонии

Лечиться от ОРВИ, пневмонии и даже гипертонического криза поможет один проверенный дедовский метод. Как рассказала терапевт Анастасия Тимощенко, в этом могут помочь горчичники.

"Происходит раздражение кожи, расширение капилляров кожи, появление покраснения и ощущение тепла за счёт притока крови. Традиционно горчичники использовались при ОРВИ, помогая при насморке, кашле и боли в горле", — рассказала специалист в беседе с NEWS.ru.

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При гипертоническом кризе горчичники действуют за счёт отвлекающего и местного сосудорасширяющего действия, добавила Тимощенко. А вот при простуде и заболеваниях лёгких они оказывают согревающий эффект. Прикладывали пакетики с горчицей, как правило, к ногам, в область икроножных мышц или стоп, а также к задней поверхности шеи.

А ранее было названо растение, которое на 58% уменьшает вероятность простудиться и на день сокращает срок болезни. Науке известно несколько десятков натуральных адаптогенов, но охотиться за экзотическими растениями не нужно, а лучше ограничиться тем, что можно купить в любой аптеке по доступной цене.

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Артур Лапсаков
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