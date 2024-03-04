Названо растение, которое на 58% уменьшает вероятность простудиться и на день сокращает срок болезни Провизор Ладога: Эхинацея на 58% уменьшает вероятность простудиться 4 марта, 12:52 Эхинацея на 58% уменьшает вероятность простудиться. Обложка © wikipedia.org / Daniel Schwen

Помочь организму противостоять инфекции в период простуд могут лекарственные растения, которые содержат адаптогены. Это средства, которые помогают повышать сопротивляемость организма, повышают иммунитет, оказывают общестимулирующее и тонизирующее действие на организм. Науке известно несколько десятков натуральных адаптогенов, но охотиться за экзотическими растениями не нужно, а лучше ограничиться тем, что можно купить в любой аптеке по доступной цене. Об этом в беседе с Life.ru рассказал провизор, эксперт фармацевтического рынка Никита Ладога.

Первой хочу отметить эхинацею пурпурную, её можно найти как в настойке, так и в таблетках. Это растение содержит полисахариды, флавоноиды, эфирные масла, органические кислоты и множество других компонентов. Никита Лагода Провизор, эксперт фармацевтического рынка

Эхинацея повышает активность нейтрофилов и макрофагов, а также улучшает функцию Т-хелперов. Это форменные элементы крови, которые отвечают за активный иммунитет и помогают справиться с болезнью. Крупное исследование института Коннектикута говорит о том, что эхинацея на 58% уменьшает вероятность простудиться, а также сокращает время болезни на 1–1,5 дня. В сезон простуд рекомендуется употреблять 20–30 капель настойки эхинацеи три раза в день.

Настойка элеутерококка обладает стимулирующим действием на ЦНС, устраняет переутомление. Восстанавливает физическую и умственную работоспособность и защищает от неблагоприятных факторов среды. Учёные провели больше 30 клинических исследований и выяснили, что это растение не только улучшает сопротивляемость организма, но и увеличивает физическую выносливость. Рекомендуется применять по 1–2 таблетки или 20–30 капель настойки 2–3 раза в день.

Ещё один популярный адаптоген — корень женьшеня. Но по своей активности он уступает эхинацее и элеутерококку. В ходе научных исследований учёные так и не смогли доказать, что он сокращает частоту или тяжесть простудных заболеваний, но было установлено, что этот корень может сократить срок болезни.

При этом Никита Ладога советует выбирать адаптогены именно в форме настойки — так вы получите более выраженный эффект. Сухой экстракт или таблетки стоит использовать в случае, если к настойкам есть противопоказания.

Ранее были озвучены пять препаратов-ядов, которыми до смерти залечили тысячи больных. Человечество множество раз проходило через сюжеты, когда определённое лекарство считали полезным и эффективным, но с развитием технологий медицины и фармакологии специалисты делали совершенно противоположные выводы и доказывали их пагубное воздействие.

Авторы Андрей Горяничев