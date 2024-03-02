Названо популярное "лекарство", подрывающее работу иммунитета

Введение в организм дополнительных интерферонов для "помощи" иммунитету зачастую оказывает негативный эффект, снижая его способность к борьбе с вирусами и бактериями. Краткий ликбез на эту тему для "Газеты.ru" провёл иммунолог Павел Волчков.

Врач напомнил, что базовая задача интерферонов — координирование иммунной системы. Эти белки выделяются организмом и активируют конкретные клетки для точечной борьбы с чужеродными объектами. Принимая интерферон системно, человек оказывает иммунитету медвежью услугу.

"Это может сильно помешать работе иммунной системы, потому что мы её фактически дезориентировали. Можно сравнить с самолётом, который идёт на посадку, а мы ему вместо одной посадочной полосы подсветили сразу все. Иммунные клетки так же, как пилот, не будут понимать, куда же нужно садиться", — "разжевал" Волчков.