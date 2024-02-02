8 мифов о вашем здоровье, в которые вы почему-то верите, хотя всё уже давно опровергли

Здоровье — это тема, окружённая множеством мифов и заблуждений. Сегодня мы разберём несколько самых распространённых небылиц из этой сферы и посмотрим, что на самом деле говорит наука.

1. Зарядкой лучше всего заниматься утром?

Истина об утренней зарядке и других здоровых привычках. Фото © Shutterstock

Многие думают, что утренние тренировки полезнее. Но это не так. Важно, чтобы физическая активность вписывалась в ваш распорядок дня. Главное — не перегружать себя перед сном, чтобы не нарушить качество ночного отдыха. К тому же исследования показывают, что вечерние тренировки могут быть даже более эффективными из-за естественного повышения температуры тела.

2. Храп — просто неприятность?

Храп часто воспринимается как малозначительная проблема. Однако он может указывать на серьёзные заболевания, включая диабет второго типа и болезни сердца. Если храп беспокоит вас или близких, стоит обратиться к врачу.

3. Витамин С спасёт от простуды?

Развенчиваем мифы о здоровье: что на самом деле говорит наука? Фото © Shutterstock

Многие верят, что витамин С — панацея от простуды. На самом деле, хотя он важен для иммунитета, не спасает от простуды и не облегчает её симптомы. Здоровое питание и поддержание иммунитета — вот наши лучшие союзники в борьбе с простудными заболеваниями.

4. Иммунитет можно "настроить"?

Существует мнение, что при помощи иммуномодуляторов здоровье можно легко укрепить и настроить под себя. На деле иммунная система очень сложна — и большинство препаратов действуют неясно и не гарантируют улучшение. Самое важное — это здоровый образ жизни и сбалансированное питание.

5. Весь холестерин вреден?

8 распространённых мифов о здоровье, которые нужно забыть. Фото © Shutterstock

Распространено мнение, что холестерин только вредит. Упрощая, есть "хороший" и "плохой" холестерин — и их баланс крайне важен для здоровья. Необходимо понимать, какие продукты способствуют повышению "хорошего" холестерина и контролировать уровень "плохого".

6. Загар — это здорово?

Многие считают, что загар полезен. Однако любое воздействие ультрафиолета увеличивает риск развития рака кожи. Это касается как загара на солнце, так и в солярии. Защита кожи от UV-лучей — залог её здоровья.

7. Мозговые клетки не восстанавливаются?

Мифы о здоровье, которые продолжают жить: что показывает наука? Фото © Shutterstock

Долгое время считалось, что после определённого возраста мозговые клетки не обновляются. Однако современные исследования показывают, что нейрогенез — процесс формирования новых нейронов — продолжается и во взрослом возрасте.

8. Пить восемь стаканов воды в день — обязательно?

Миф о необходимости пить восемь стаканов воды в день крепко укоренился в нашем сознании. На деле потребность в воде индивидуальна и зависит от множества факторов, включая активность, климат и общее состояние здоровья. Организм человека — достаточно продуманная система, которая подаёт сигналы о жажде, когда нуждается в воде. Важно слушать своё тело и пить воду, когда вы чувствуете жажду, а также учитывать потребление других жидкостей и водосодержащих продуктов.