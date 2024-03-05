Врач развеяла популярный миф о менингите

Менингит — тяжёлое инфекционное заболевание, риск заразиться которым никак не связан с прогулками на холоде без шапки. Об этом заявила терапевт Ольга Чиркова, заметив, что низкие температуры могут вызвать головные боли и приступы мигрени, а также повлиять на качество волос.

"Это миф. Менингит является тяжёлым инфекционным заболеванием. От переохлаждения может появиться головная боль, которая иногда перерастает в мигрень. Из-за холодного воздуха возникает дерматит кожи головы. Наносится вред коже головы и находящимся на ней волосяным луковицам. Из-за этого качественно портятся волосы", — объяснила врач в беседе с NEWS.ru, предупредив и о риске алопеции.

Чиркова напомнила, что холод ослабляет иммунитет. Это в свою очередь приводит к росту риска подхватить ОРВИ или другие болезни респираторного характера. Кроме того, на морозе есть опасность застудить лицевой и тройничный нервы.