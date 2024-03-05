Врач назвал самое слабое место "быстрой лапши" и объяснил, как сделать её полезнее Врач Неронов: Лапшу быстрого приготовления можно есть не чаще раза в месяц 5 марта, 11:21 Гастроэнтеролог рекомендует лакомиться "быстрой лапшой" не чаще раза в месяц. Обложка © Unsplash

Лапша быстрого приготовления — продукт калорийный, доступный по цене, неприхотливый в хранении, для приготовления которого требуется лишь кружка кипятка. Но во всех этих очевидных плюсах есть и перчинка в прямом смысле этого слова — это пакетик с приправами, имитирующими тот или иной вкус. Как рассказал Life.ru врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Владимир Неронов, именно этот ингредиент в моменте способен привести к обострению хронических заболеваний, таких как гастрит, панкреатит, холецистит.

Если вы не страдаете хроническим расстройством пищеварения, то как разовый, ситуационный приём пищи лапша быстрого приготовления вполне годится. Однако лучше использовать лишь частично "штатный" набор приправ. И следует понимать, что употребление её на регулярной основе — это, безусловно, неправильное решение. И уж тем более категорически не рекомендуется есть её на завтрак, обед и ужин. Владимир Неронов Врач-гастроэнтеролог АО "Медицина"

Сама лапша сделана из муки первого сорта, которая бедна микронутриентами. Кроме того, технология приготовления лапши подразумевает обжаривание в масле, которое потом остаётся в блюде. Это не лучший выбор для людей, которые ведут здоровый образ жизни или желающих похудеть. Тем не менее сами макаронные изделия не то чтобы вредны — они бесполезны.

А вот основной вред несут в себе специи, приложенные к блюду. Они содержат и пальмовое масло, и антиокислители, и глутамат натрия, и усилители вкуса. В больших дозах эти приправы способны навредить здоровью. Например, пальмовое масло увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, "быстрая лапша" очень калорийна и ведёт к стремительному набору веса. А отсутствие клетчатки и полностью углеводный состав способствуют быстрому перевариванию и, как следствие, большому выбросу инсулина. Поэтому она противопоказана людям с сахарным диабетом.

"Снизить вред от лапши быстрого приготовления легко. Достаточно заменить специи из пакетиков на привычные нам соль и перец. Да, вкус будет не такой насыщенный, но блюдо утратит большую часть вреда. Добавьте к приёму пищи овощей, это сделает блюдо с лапшой быстрого приготовления более полезным и замедлит всасывание в кишечнике", — советует Неронов.

Гастроэнтеролог рекомендует лакомиться "быстрой лапшой" не чаще раза в месяц.

А что будет, если питаться лапшой быстрого приготовления каждый день? На этот вопрос отвечает врач в материале Life.ru. Например, накопление веществ, которые придают лапше вкус, приведёт к сдвигам в метаболических процессах. Параллельно будет происходить повышение глюкозы и холестерина в крови, возникнут нарушения функции печени.

Авторы Андрей Горяничев