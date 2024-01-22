Эндокринолог рассказала, что будет, если питаться лапшой быстрого приготовления каждый день

Лапша быстрого приготовления — это вид перекуса, который помимо простых углеводов имеет в своём составе добавленный сахар, усилители вкуса, стабилизаторы и консерванты. Если перекусывать такой лапшой примерно раз в месяц, то никакого вреда для организма не будет, но что случится, если налегать на "Доширак" или его аналоги чаще?

Диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова предупреждает: накопление веществ, которые придают лапше вкус, приведёт к сдвигам в метаболических процессах. Параллельно будет происходить повышение глюкозы и холестерина в крови, возникнут нарушения функции печени.

"Перекос в сторону углеводов неизбежно приведёт к дефициту белка, снижению мышечной массы и увеличению массы жировой. То есть состав тела и наша фигура претерпят ненужные изменения", — объяснила собеседница "Тульской службы новостей".