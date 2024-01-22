Регион

Уведомления отключены

22 января, 13:28

Эндокринолог рассказала, что будет, если питаться лапшой быстрого приготовления каждый день

Врач Бурякова: Есть лапшу быстрого приготовления каждый день вредно для фигуры

Что будет, если питаться лапшой быстрого приготовления каждый день? Фото © Racool_studio / freepik

Что будет, если питаться лапшой быстрого приготовления каждый день? Фото © Racool_studio / freepik

Лапша быстрого приготовления — это вид перекуса, который помимо простых углеводов имеет в своём составе добавленный сахар, усилители вкуса, стабилизаторы и консерванты. Если перекусывать такой лапшой примерно раз в месяц, то никакого вреда для организма не будет, но что случится, если налегать на "Доширак" или его аналоги чаще?

4 основных совета, как перекусывать так, чтобы потом не плакать на весах
4 основных совета, как перекусывать так, чтобы потом не плакать на весах

Диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова предупреждает: накопление веществ, которые придают лапше вкус, приведёт к сдвигам в метаболических процессах. Параллельно будет происходить повышение глюкозы и холестерина в крови, возникнут нарушения функции печени.

"Перекос в сторону углеводов неизбежно приведёт к дефициту белка, снижению мышечной массы и увеличению массы жировой. То есть состав тела и наша фигура претерпят ненужные изменения", — объяснила собеседница "Тульской службы новостей".

Россиянам рассказали, можно ли избавиться от "пивного живота" без диет и спорта
Россиянам рассказали, можно ли избавиться от "пивного живота" без диет и спорта

А ранее диетологи рассказали, кому из россиян стоит вовсе забыть про перекусы. Главная роль перекусов заключается в снижении чувства голода перед основным приёмом пищи. Но пользу от промежуточной трапезы легко могут нивелировать неправильно подобранные продукты, которые не содержат полезных микроэлементов.

Марина Калегина
  • Новости
  • Здоровое питание
  • Интересное
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров