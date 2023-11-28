Диетолог рассказала, кому стоит забыть про перекусы

Перекусы существуют для утоления голода между основными приёмами пищи, однако некоторым категориям людей они противопоказаны. Об этом предупредила РИА "ФедералПресс" диетолог Наталья Круглова.

"Если есть цель снизить калорийность дневного рациона, то перекусы лучше убрать. Но если между основными приёмами пищи проходит много времени, то в перекусе есть смысл. Иначе голод станет настолько выраженным, что может привести к перееданию", — рассказала Круглова.

Она также сообщила, что людям с сахарным диабетом второго типа и инсулинорезистентностью тоже нельзя перекусывать. Если без перекуса обойтись никак нельзя, нужно выбирать блюда с подходящим для здоровья составом, предупредила диетолог.