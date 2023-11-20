4 основных совета, как перекусывать так, чтобы потом не плакать на весах Перекусы — самый коварный приём пищи. Не замечая, мы можем съедать по 300–400 калорий, а потом причитать, почему цифра на весах стала только больше. Делимся секретами, как взять перекусы под контроль. 20 ноября, 17:00 Shutterstock

Перекусы могут быть полезными! Главное — придерживаться простых правил, и вот уже идеальный вес и форма будут у вас в кармане. Делимся четырьмя основными советами, как перекусывать так, чтобы потом только гордиться собой и своим здоровым телом.

Ешьте через равные интервалы времени

Перекусы без вреда для фигуры и здоровья. Фото © Shutterstock

Регулярные временные интервалы между приёмами пищи помогут вам контролировать аппетит и избежать лишних перекусов. Постарайтесь придерживаться равных промежутков времени между завтраком, обедом, полдником и ужином. Например, если вы завтракаете в 8:00, запланируйте перекус на 11:00, обед на 14:00 и полдник на 17:00. Это позволит вам чувствовать себя сытыми на протяжении всего дня, а шанс перекусить чем-нибудь вредным снизится.

Никогда не ешьте на рабочем месте, особенно без контроля за порциями

Перекусывать на рабочем месте не рекомендуется, так как это может привести к неконтролируемому потреблению пищи. Вместо этого стоит приносить с собой полезные альтернативы, например творожную запеканку, свежие фрукты или нежирный сыр. Это поможет вам избегать перекусов слишком сладкой или нездоровой пищей и поддерживать здоровый образ жизни.

Если у вас сидячая работа, ешьте больше клетчатки и молочных продуктов

Как правильно перекусывать: советы и рекомендации. Фото © Shutterstock

Если вы работаете в офисе и мало двигаетесь, обратите внимание на своё питание. Увеличьте потребление овощей, фруктов, отрубей и цельнозернового хлеба. Эти продукты содержат клетчатку, которая поможет вашему организму справиться с малоподвижным образом жизни и его последствиями.

Считайте калории

Это база. Контроль калорий поможет вам более осознанно подходить к перекусам и избегать переедания. Ведение дневника питания или использование приложений для отслеживания калорий помогут вам оценить количество потребляемого и принимать более осознанные решения о своём питании. Установите цель по калорийности в день и записывайте калории, вплоть до самого крошечного батончика.

Если вы хотите перекусывать без вреда для фигуры и здоровья, следуйте этим простым советам. Помните, что правильные перекусы являются важной частью здорового образа жизни и помогут вам достичь желаемого фитнес-результата.

Авторы Сергей Трофимов