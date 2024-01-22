Россиянам рассказали, можно ли избавиться от "пивного живота" без диет и спорта
Тренер Сулим: Для избавления от "пивного живота" нужно исключить ночные перекусы
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"Пивной живот" — обиходное название абдоминального ожирения, ассоциирующегося с неумеренным потреблением пенного. Данный тип ожирения возникает не только у любителей пива, но и у тех, кто игнорирует правильное питание. Как избавиться от этого нездорового "атрибута", Лайфу рассказала доцент кафедры спортивных дисциплин Государственного университета просвещения, фитнес-тренер Александра Сулим.
Избавление от "пивного живота" включает в себя комплекс мероприятий от диеты до занятий физическими упражнениями. Тренировки без соблюдения диеты могут привести к обратному результату! При профиците калорий и активном физическом воздействии происходит рост мышц и, соответственно, они увеличиваются в объёме.
Как питаться?
По словам тренера, здоровая пища должна содержать минимальное количество сахара, соли, белой муки, насыщенных жиров. Предпочтение следует отдавать овощам, несладким фруктам, ягодам, зелени, цельным злакам и постным сортам мяса, кисломолочным продуктам, рыбе. Пища должна быть приготовлена на пару, в духовке, на гриле или просто отварена.
Также необходимо:
- сократить размер порций;
- подсчитывать калории;
- исключить поздние вечерние и ночные перекусы;
- употреблять достаточное количество чистой питьевой воды;
- проводить разгрузочный день раз в неделю;
- тщательно пережёвывать пищу;
- питаться часто, четыре-шесть раз в день, небольшими порциями по 250–300 граммов.
Как тренироваться?
Для достижения результата Сулим рекомендует дополнить диету силовыми и кардиотренировками и дыхательными упражнениями. К наиболее эффективным можно отнести:
- бёрпи;
- скручивания;
- "альпинист";
- "планка" в различных вариациях;
- приседания;
- вакуум;
- выпады с утяжелением.
Но есть и другие методы избавления от "пивного живота", например, липосакция, различные виды аппаратной терапии, криолиполиз, вакуумно-роликовый массаж, интралипотерапия.
А ранее Лайф писал, как определить, что у вас пивной алкоголизм. По оценке врачей, употребление пива в объёме более полулитра в день, тремор конечностей являются симптомами нездоровой зависимости.