Россиянам рассказали, можно ли избавиться от "пивного живота" без диет и спорта Тренер Сулим: Для избавления от "пивного живота" нужно исключить ночные перекусы 22 января, 10:31 Обложка © Shutterstock

"Пивной живот" — обиходное название абдоминального ожирения, ассоциирующегося с неумеренным потреблением пенного. Данный тип ожирения возникает не только у любителей пива, но и у тех, кто игнорирует правильное питание. Как избавиться от этого нездорового "атрибута", Лайфу рассказала доцент кафедры спортивных дисциплин Государственного университета просвещения, фитнес-тренер Александра Сулим.

Избавление от "пивного живота" включает в себя комплекс мероприятий от диеты до занятий физическими упражнениями. Тренировки без соблюдения диеты могут привести к обратному результату! При профиците калорий и активном физическом воздействии происходит рост мышц и, соответственно, они увеличиваются в объёме. Александра Сулим Доцент кафедры спортивных дисциплин Государственного университета просвещения, фитнес-тренер

Как питаться? По словам тренера, здоровая пища должна содержать минимальное количество сахара, соли, белой муки, насыщенных жиров. Предпочтение следует отдавать овощам, несладким фруктам, ягодам, зелени, цельным злакам и постным сортам мяса, кисломолочным продуктам, рыбе. Пища должна быть приготовлена на пару, в духовке, на гриле или просто отварена.

Также необходимо: сократить размер порций;

подсчитывать калории;

исключить поздние вечерние и ночные перекусы;

употреблять достаточное количество чистой питьевой воды;

проводить разгрузочный день раз в неделю;

тщательно пережёвывать пищу;

питаться часто, четыре-шесть раз в день, небольшими порциями по 250–300 граммов.

Как тренироваться? Для достижения результата Сулим рекомендует дополнить диету силовыми и кардиотренировками и дыхательными упражнениями. К наиболее эффективным можно отнести: бёрпи;

скручивания;

"альпинист";

"планка" в различных вариациях;

приседания;

вакуум;

выпады с утяжелением.

Но есть и другие методы избавления от "пивного живота", например, липосакция, различные виды аппаратной терапии, криолиполиз, вакуумно-роликовый массаж, интралипотерапия.

А ранее Лайф писал, как определить, что у вас пивной алкоголизм. По оценке врачей, употребление пива в объёме более полулитра в день, тремор конечностей являются симптомами нездоровой зависимости.

Авторы Андрей Горяничев