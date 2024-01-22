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Россиянам рассказали, можно ли избавиться от "пивного живота" без диет и спорта

Тренер Сулим: Для избавления от "пивного живота" нужно исключить ночные перекусы

22 января, 10:31
Обложка © Shutterstock

Обложка © Shutterstock

"Пивной живот" — обиходное название абдоминального ожирения, ассоциирующегося с неумеренным потреблением пенного. Данный тип ожирения возникает не только у любителей пива, но и у тех, кто игнорирует правильное питание. Как избавиться от этого нездорового "атрибута", Лайфу рассказала доцент кафедры спортивных дисциплин Государственного университета просвещения, фитнес-тренер Александра Сулим.

Избавление от "пивного живота" включает в себя комплекс мероприятий от диеты до занятий физическими упражнениями. Тренировки без соблюдения диеты могут привести к обратному результату! При профиците калорий и активном физическом воздействии происходит рост мышц и, соответственно, они увеличиваются в объёме.

Александра Сулим

Доцент кафедры спортивных дисциплин Государственного университета просвещения, фитнес-тренер

Избавление от "пивного живота" включает в себя комплекс мероприятий от диеты до занятий физическими упражнениями. Тренировки без соблюдения диеты могут привести к обратному результату! При профиците калорий и активном физическом воздействии происходит рост мышц и, соответственно, они увеличиваются в объёме.
Избавление от "пивного живота" включает в себя комплекс мероприятий от диеты до занятий физическими упражнениями. Тренировки без соблюдения диеты могут привести к обратному результату! При профиците калорий и активном физическом воздействии происходит рост мышц и, соответственно, они увеличиваются в объёме.

Как питаться?

По словам тренера, здоровая пища должна содержать минимальное количество сахара, соли, белой муки, насыщенных жиров. Предпочтение следует отдавать овощам, несладким фруктам, ягодам, зелени, цельным злакам и постным сортам мяса, кисломолочным продуктам, рыбе. Пища должна быть приготовлена на пару, в духовке, на гриле или просто отварена.

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Также необходимо:

  • сократить размер порций;
  • подсчитывать калории;
  • исключить поздние вечерние и ночные перекусы;
  • употреблять достаточное количество чистой питьевой воды;
  • проводить разгрузочный день раз в неделю;
  • тщательно пережёвывать пищу;
  • питаться часто, четыре-шесть раз в день, небольшими порциями по 250–300 граммов.

Как тренироваться?

Для достижения результата Сулим рекомендует дополнить диету силовыми и кардиотренировками и дыхательными упражнениями. К наиболее эффективным можно отнести:

  • бёрпи;
  • скручивания;
  • "альпинист";
  • "планка" в различных вариациях;
  • приседания;
  • вакуум;
  • выпады с утяжелением.

Но есть и другие методы избавления от "пивного живота", например, липосакция, различные виды аппаратной терапии, криолиполиз, вакуумно-роликовый массаж, интралипотерапия.

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А ранее Лайф писал, как определить, что у вас пивной алкоголизм. По оценке врачей, употребление пива в объёме более полулитра в день, тремор конечностей являются симптомами нездоровой зависимости.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
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