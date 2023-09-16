Гастроэнтеролог развенчал популярный миф о пользе пива

В непастеризованном пиве с очень коротким сроком хранения действительно могут содержаться полезные для нас микроорганизмы — пробиотики. Однако, как заявил в беседе с aif.ru врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Константин Спахов, в подавляющем большинстве современного пива их совсем нет.

Доктор пояснил, что большинство продаваемого сегодня пива пастеризовано — в нём нет пробиотиков, поэтому нельзя точно сказать, что этот напиток может положительно влиять на кишечник. При этом, по словам врача, в нём могут содержаться пребиотики — вещества, которые помогают размножаться полезным бактериям в нашем толстом кишечнике.

"Главным пребиотиком в пиве считают полифенолы. Относящиеся к ним флавонолы стимулируют рост полезных лактобацилл и бифидобактерий, а вещества, образующиеся из катехинов, кофейной кислоты и ряда других веществ, содержащихся в пиве, подавляют рост патогенных клостридий", — заявил Константин Спахов.

В заключение гастроэнтеролог подчеркнул, что из-за содержания спирта хмельной напиток может навредить организму. Врач посоветовал пить его очень умеренно или заменять на безалкогольное пиво, так как в нём также содержатся пребиотики.