Чемпион мира по футболу запустил бренд пива вместе с болельщиками

Чемпион мира по футболу 2006 года в составе сборной Италии Марко Матерацци запустил собственный бренд пива, стилизованный под миланский ФК "Интер". Алкогольный напиток был создан в сотрудничестве с фанатами клуба из объединения Curva Nord.

Презентация светлого эля состоялась рядом со стадионом "Джузеппе Меацца". Такой выбор был сделан не случайно, так как арена является для "Интера" домашней. Напиток получил название CN69, банка выполнена в чёрно-синих оттенках, повторяя цвет формы миланских футболистов.

Матерацци провёл в составе "Интера" 276 матчей. Вместе с клубом он пять раз становился чемпионом Испании и четырежды побеждал в кубке страны.