Учёные выяснили, в чём пиво гораздо полезнее йогурта и кефира

Пиво может быть гораздо полезнее для здоровья кишечника, чем йогурты, сыры, кефиры и другая кисломолочная продукция. К такому выводу пришли китайские учёные из Даляньского медуниверситета, о результатах их исследования сообщает журнал Frontiers in Nutrition.

В ходе эксперимента специалисты выяснили, что полифенолы, клетчатка и другие полезные компоненты, которые содержатся в составе пенного напитка, способствуют укреплению иммунной системы. Особенно важную роль играют полифенолы, являющиеся мощнейшими антиоксидантами, наделёнными свойствами пребиотиков. Именно они создают для полезных микроорганизмов наиболее благоприятную среду для размножения. Также не менее важную роль играют эпикатехин, катехин, метилмалоновая и кофейная кислоты, которые способны подавлять рост патогенов.

При этом учёные предупреждают, что за счёт алкоголя пиво может быть вредным. Полезный эффект от него будет только при употреблении безопасных доз. Для мужчин это примерно две банки пенного напитка по 340 миллилитров в день, для женщин — одна.