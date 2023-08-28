Тренер "Динамо" рассказал, какое спиртное разрешает футболистам

Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка рассказал, что разрешает своим подопечным пить пиво. По его словам, выпить одну-две бутылки пенного для футболиста будет полезнее, чем употребить сладкую газировку.

"Лучше выпить одну-две бутылки пива объёмом 0,33, чем "Кока-колу" или "Фанту". Если выпить больше, будет плохо. В Германии, если вы не знаете, после игр у футболистов всегда есть пиво в раздевалках. Это культура", — сказал чешский специалист в интервью "РБ Спорт".