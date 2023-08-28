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28 августа, 16:37

Тренер "Динамо" рассказал, какое спиртное разрешает футболистам

Тренер "Динамо" Личка признался, что разрешает подопечным пить пиво

<p>Марцел Личка. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/fcdm_official?ysclid=llv39fdcjc856517810&z=photo-41922026_457325659/wall-41922026_1043868" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Динамо"</a></p>

Марцел Личка. Обложка © VK / ФК "Динамо"

Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка рассказал, что разрешает своим подопечным пить пиво. По его словам, выпить одну-две бутылки пенного для футболиста будет полезнее, чем употребить сладкую газировку.

"Лучше выпить одну-две бутылки пива объёмом 0,33, чем "Кока-колу" или "Фанту". Если выпить больше, будет плохо. В Германии, если вы не знаете, после игр у футболистов всегда есть пиво в раздевалках. Это культура", — сказал чешский специалист в интервью "РБ Спорт".

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Как ранее писал Лайф, Марцел Личка возглавил "Динамо" текущим летом. На протяжении предыдущих нескольких лет чешский специалист работал в "Оренбурге".

Наталья Исакова
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