"Уфа" лишилась главного тренера

"ФК "Уфа" благодарит Сергея Гуренко за проделанную работу и желает удачи в дальнейшем", — говорится в сообщении.

Гуренко возглавил ФК "Уфа" в июне 2023 года. Под руководством белорусского специалиста команда провела восемь матчей, в которых одержала две победы, три раза сыграла вничью и три раза проиграла. Исполняющим обязанности главного тренера клуба уже назначен Евгений Харлачёв. Ранее он работал на должности старшего тренера.