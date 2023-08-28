"Уфа" лишилась главного тренера
Сергей Гуренко освобождён от должности главного тренера "Уфы"
Сергей Гуренко. Обложка © VK / ФК "Уфа"
Совет учредителей и руководство ФК "Уфа" приняло решение освободить Сергея Гуренко от должности главного тренера команды, сообщает пресс-служба клуба.
"ФК "Уфа" благодарит Сергея Гуренко за проделанную работу и желает удачи в дальнейшем", — говорится в сообщении.
Гуренко возглавил ФК "Уфа" в июне 2023 года. Под руководством белорусского специалиста команда провела восемь матчей, в которых одержала две победы, три раза сыграла вничью и три раза проиграла. Исполняющим обязанности главного тренера клуба уже назначен Евгений Харлачёв. Ранее он работал на должности старшего тренера.
Ранее Лайф сообщал, что чешский специалист Иржи Ярошик покинул пост главного тренера ФК "Оренбург". Новым наставником команды уже назначен испанец Давид Деограсия.