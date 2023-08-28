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28 августа, 12:58

"Уфа" лишилась главного тренера

Сергей Гуренко освобождён от должности главного тренера "Уфы"

<p>Сергей Гуренко. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/ufafc?z=photo-41213266_457321007/album-41213266_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Уфа"</a></p>

Сергей Гуренко. Обложка © VK / ФК "Уфа"

Совет учредителей и руководство ФК "Уфа" приняло решение освободить Сергея Гуренко от должности главного тренера команды, сообщает пресс-служба клуба.

"ФК "Уфа" благодарит Сергея Гуренко за проделанную работу и желает удачи в дальнейшем", говорится в сообщении.

Гуренко возглавил ФК "Уфа" в июне 2023 года. Под руководством белорусского специалиста команда провела восемь матчей, в которых одержала две победы, три раза сыграла вничью и три раза проиграла. Исполняющим обязанности главного тренера клуба уже назначен Евгений Харлачёв. Ранее он работал на должности старшего тренера.

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Ранее Лайф сообщал, что чешский специалист Иржи Ярошик покинул пост главного тренера ФК "Оренбург". Новым наставником команды уже назначен испанец Давид Деограсия.

Наталья Исакова
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