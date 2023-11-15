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15 ноября, 12:43

Любителям "быстрой лапши" объяснили, почему ею нельзя наесться

Диетолог Круглова: Лапша быстрого приготовления не насыщает и не приносит пользы

Лапша быстрого приготовления абсолютно не насыщает организм и не приносит ему никакой пользы. Об этом рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.

Специалист отметила, что такая еда почти не содержит пищевых волокон, а также витаминов и минералов. Лапшу готовят из муки высшего сорта, а это, в свою очередь, рафинированные углеводы. Они-то и не способны насытить организм на долгое время. А вот входящие в состав лапши различные специи как раз и разжигают аппетит, притом что они могут и не причинять особого вреда здоровью.

"Специи могут и не наносить вред здоровью, но они стимулируют аппетит, и лапша может не полностью утолить голод", — добавила медик в беседе с NEWS.ru.

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А ранее россиянам объяснили, чем чревато увлечение азиатскими супами. Дело в том, что пищеварительная система европейца не привыкла к острым блюдам, щедро приправленным специями.

Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова
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