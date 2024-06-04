Исключите это: Названа неожиданная корректировка рациона, помогающая в борьбе с аллергией

Страдающие поллинозом и бронхиальной астмой люди рискуют получить аллергическое обострение на фоне цветения в первый месяц лета, предупредила интернет-издание Regions аллерголог-иммунолог Видновской КБ Минздрава Московской области Наталья Шевчук.

"В зоне риска находятся граждане, страдающие поллинозом, а также бронхиальной астмой. Им следует реже выходить из дома, когда цветут тополя. Если выходов на улицу не избежать, то стоит надеть простую медицинскую маску, которая поможет защитить слизистые, а при возвращении домой следует принять душ и отправить одежду в стирку", — рассказала Шевчук.

Кроме того, нужно иметь при себе антигистаминные или гормональные препараты, прописанные врачом. Дома же пух можно устранять регулярной влажной уборкой. Сам по себе тополиный пух не является аллергеном, уточнила врач. Однако он переносит аллергены цветущих деревьев и трав. А так как они распространяются ещё быстрее при усиленном ветре, в этот период аллергикам лучше на улице не появляться.

Улучшить состояние может соблюдение определённой диеты: из рациона стоит исключить орехи и фрукты с косточками. При реакции на луговые травы следует исключить выпечку и все дрожжевые продукты. Если аллергия открывается на сорные травы, нужно перестать есть бахчевые. Также аллергикам необходимо больше ухаживать за полостью ноcа, промывая его физраствором, чтобы устранить аллергены со слизистой оболочки.