Дерматолог раскрыла, к какому возрасту заметно истинное старение кожи

Хронобиологическое, то есть настоящее, старение кожи можно увидеть примерно к 30–35 годам, сообщила "Газете.ru" врач – дерматолог-косметолог Инна Коробкова.

"Начиная с пубертата организм человека теряет по 1% коллагена в год, и на четвёртом десятке мы уже видим наглядный результат этого процесса. Снижается упругость кожи, мелкие морщинки вместо чёрточек на коже начинают напоминать складки, вокруг глаз разрастается веер "линий улыбки", — пояснила специалист.

Когда это начинает происходить, нужно искать косметические уходовые продукты, которые стимулируют в дерме синтез коллагена и эластина. На них можно найти пометку "лифтинг-эффект". В составе должны быть мгновенно работающие компоненты вроде карнаубского воска, гиалуроновой кислоты, коллагена, а также биологически активные вещества. В настоящее время высокую популярность имеют сахара, низкомолекулярные пептиды, глюканы, факторы роста, не теряют позиций ретинол и его аналоги. Кроме того, после 30 лет нужно пользоваться при уходе за кожей антиоксидантами, гидрофиксаторами, а также SPF-фильтрами.