Дерматолог раскрыла, к какому возрасту заметно истинное старение кожи
Дерматолог Коробкова: После 30 лет в уходе за лицом нужно использовать SPF-фильтры
Хронобиологическое, то есть настоящее, старение кожи можно увидеть примерно к 30–35 годам, сообщила "Газете.ru" врач – дерматолог-косметолог Инна Коробкова.
"Начиная с пубертата организм человека теряет по 1% коллагена в год, и на четвёртом десятке мы уже видим наглядный результат этого процесса. Снижается упругость кожи, мелкие морщинки вместо чёрточек на коже начинают напоминать складки, вокруг глаз разрастается веер "линий улыбки", — пояснила специалист.
Когда это начинает происходить, нужно искать косметические уходовые продукты, которые стимулируют в дерме синтез коллагена и эластина. На них можно найти пометку "лифтинг-эффект". В составе должны быть мгновенно работающие компоненты вроде карнаубского воска, гиалуроновой кислоты, коллагена, а также биологически активные вещества. В настоящее время высокую популярность имеют сахара, низкомолекулярные пептиды, глюканы, факторы роста, не теряют позиций ретинол и его аналоги. Кроме того, после 30 лет нужно пользоваться при уходе за кожей антиоксидантами, гидрофиксаторами, а также SPF-фильтрами.
Ранее косметолог Ксения Абрамова рассказала, что для того, чтобы косметичка была компактной, её нужно выбирать в тревел-формате. Если поездка недолгая, то с собой можно прихватить даже пробники. Вместо мицеллярной воды можно использовать салфетки для снятия макияжа. Для дополнительного питания и увлажнения подойдёт ампульный уход, тканевые маски. В компактный зип-пакет стоит положить ватные диски и палочки. А ещё с собой можно взять средства, которые скоро заканчиваются: на отдыхе их можно вымазать до конца и упаковку отдать на переработку.
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