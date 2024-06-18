Врач объяснила, почему "бабушкины" рецепты красоты нужно оставить в прошлом Косметолог Васильева: Самодельные маски могут навредить коже лица 18 июня, 16:27 Бабушкины рецепты красоты способны ухудшить состояние кожи. Обложка © freepik.com

Технологии в области красоты заметно продвинулись, однако некоторые девушки продолжают пользоваться рецептами из прошлого. Врач-дерматовенеролог Екатерина Васильева рассказала, почему иногда не стоит доверять бабушкиным советам.

"Все эти самодельные рецепты не дадут нужного эффекта, а иной раз могут и навредить, поэтому про них стоит забыть навсегда", — объяснила врач в разговоре с "Газетой.Ru".

Препараты, разработанные в последние годы, способны проникать в глубокие слои кожи и омолаживать её. А всё, что можно ожидать от масок, приготовленных из подручных ингредиентов, — это лёгкое увлажнение. По словам эксперта, профессиональный уход невозможно заменить домашними средствами.

Васильева уточнила, что не стоит переходить на самодельные кремы после ухода иностранных косметических компаний, так как импортозамещение в России работает на должном уровне.

"Но проблема в том, что не только не все потребители, но и, к сожалению, не все врачи готовы пробовать продукты отечественного производства, потому что интуитивно думают, что западные препараты лучше, так как о них пишут в журналах, социальных сетях, они звучат в рекламе и так далее, но это ошибочно", — подчеркнула врач.

Авторы Мария Скворцова