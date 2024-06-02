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2 июня, 20:43

Воспаления, прыщи и угри: Врач объяснила, какой косметикой не стоит пользоваться в жару

Косметолог Анчикова: В жару нужно отказаться от питательных кремов для кожи

В жару нужно отказаться от питательных кремов для кожи. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artie Medvedev

В жару нужно отказаться от питательных кремов для кожи. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artie Medvedev

В жаркую погоду стоит отказаться от питательных кремов, которые создают дополнительную плёнку на поверхности кожи и блокируют выход секрета из сальной железы. Кроме того, они не дают кислороду поступать к коже, а это опасно расширением капилляров и появлением купероза и жирного блеска. От каких средств лучше отказаться на время жаркой погоды, рассказала дерматовенеролог Екатерина Анчикова в беседе с "Газетой.ru".

"Масло, взаимодействуя с кожным салом и большим количеством пота, меняет качество поверхности кожи. Уплотняется содержимое пор, и кожное сало иногда не может самостоятельно выйти на поверхность. Всё это может провоцировать образование воспалительных элементов, прыщей, угрей", — заявила специалист про масляную косметику.

Также она отметила, что в этот период стоит прекратить использование средств, которые содержат ретинол, АНА- и ВНА-кислоты, так как они несовместимы с солнечным излучением. Кроме того, стоит отказаться от пилинга и гоммажа, так как они удаляют защитный слой кожи и снижают кожный иммунитет.

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Ранее Life.ru рассказывал, какие напитки не следует употреблять при высокой температуре. В числе "нежелательных" напитков кофе, крепкий чай и сладкая газировка. Сахар в них не утоляет жажду, а усиливает её.

Николай Рюмин
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