Воспаления, прыщи и угри: Врач объяснила, какой косметикой не стоит пользоваться в жару
Косметолог Анчикова: В жару нужно отказаться от питательных кремов для кожи
В жару нужно отказаться от питательных кремов для кожи. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artie Medvedev
В жаркую погоду стоит отказаться от питательных кремов, которые создают дополнительную плёнку на поверхности кожи и блокируют выход секрета из сальной железы. Кроме того, они не дают кислороду поступать к коже, а это опасно расширением капилляров и появлением купероза и жирного блеска. От каких средств лучше отказаться на время жаркой погоды, рассказала дерматовенеролог Екатерина Анчикова в беседе с "Газетой.ru".
"Масло, взаимодействуя с кожным салом и большим количеством пота, меняет качество поверхности кожи. Уплотняется содержимое пор, и кожное сало иногда не может самостоятельно выйти на поверхность. Всё это может провоцировать образование воспалительных элементов, прыщей, угрей", — заявила специалист про масляную косметику.
Также она отметила, что в этот период стоит прекратить использование средств, которые содержат ретинол, АНА- и ВНА-кислоты, так как они несовместимы с солнечным излучением. Кроме того, стоит отказаться от пилинга и гоммажа, так как они удаляют защитный слой кожи и снижают кожный иммунитет.
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