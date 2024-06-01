Вильфанд на фоне жары счёл Москву более пригодной для купания, чем Сочи

Ближайшая неделя запомнится москвичам тёплой, летней погодой, в которую самое то — окунуться в какой-нибудь водоём. Подробный прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, антициклон, долгое время определявший метеоусловия в столице, уходит, оставляя Центральную Россию в "ложбине".

Москва же будет находиться в её тёплом секторе, из-за чего воздух прогреется до приличных значений, больше характерных для конца июня. Так, в первой половине недели ожидается 25–26 градусов, а в области — даже до 28 градусов. В следующие дни прогнозируется небольшое понижение до 21–25 градусов.

Возможны кратковременные осадки "летнего типа". Такая же обстановка ожидается на московских водоёмах, готовых дать фору Черноморскому побережью.

"На Черноморском побережье, в Анапе — 18 градусов, в Геленджике — 19 градусов, в Сочи — 19,5 градуса. Но в Москве уже 21 градус, а в озёрах и малопроточных водоёмах ещё выше, даже 21-22 градуса. Поэтому купальный сезон начинается всё-таки с Московского региона, а не с Черноморского", — заключил собеседник RT.