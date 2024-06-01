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Регион
1 июня, 11:27

Вильфанд на фоне жары счёл Москву более пригодной для купания, чем Сочи

Ближайшая неделя запомнится москвичам тёплой, летней погодой, в которую самое то — окунуться в какой-нибудь водоём. Подробный прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, антициклон, долгое время определявший метеоусловия в столице, уходит, оставляя Центральную Россию в "ложбине".

Москва же будет находиться в её тёплом секторе, из-за чего воздух прогреется до приличных значений, больше характерных для конца июня. Так, в первой половине недели ожидается 25–26 градусов, а в области — даже до 28 градусов. В следующие дни прогнозируется небольшое понижение до 21–25 градусов.

Возможны кратковременные осадки "летнего типа". Такая же обстановка ожидается на московских водоёмах, готовых дать фору Черноморскому побережью.

Синоптик рассказал, когда из Москвы уйдёт аномальная жара
Синоптик рассказал, когда из Москвы уйдёт аномальная жара

"На Черноморском побережье, в Анапе — 18 градусов, в Геленджике — 19 градусов, в Сочи — 19,5 градуса. Но в Москве уже 21 градус, а в озёрах и малопроточных водоёмах ещё выше, даже 21-22 градуса. Поэтому купальный сезон начинается всё-таки с Московского региона, а не с Черноморского", — заключил собеседник RT.

Напомним, сегодня, 1 июня, в Московской области начали работать более двухсот пляжей и зон отдыха. На площадки завезли песок, там обновили дороги и поработали над благоустройством.

"Полезут только смельчаки": Москвичей предупредили об опасности купания в первые дни лета
"Полезут только смельчаки": Москвичей предупредили об опасности купания в первые дни лета
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Матвей Константинов
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