"Полезут только смельчаки": Москвичей предупредили об опасности купания в первые дни лета
Синоптик Шувалов призвал москвичей подождать 4 дня, пока прогреются водоёмы
В Москве установилась настоящая жара, и многие горожане мечтают окунуться в водоём. Однако, по словам руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова, вода прогрелась ещё недостаточно.
"Вода в Москве-реке погрелась до 17 градусов. Наверно, только смельчаки полезут при такой температуре", — отметил эксперт в беседе с 360.ru.
Достаточно нагрелись разве что небольшие озёра или пруды, добавил синоптик. Он рекомендует подождать ещё минимум три-четыре дня, пока на мелководье не установится комфортная температура.
Напомним, уже с 1 июня в Московской области заработает более двухсот пляжей и зон отдыха. На данный момент на площадках завершаются подготовительные работы.
АГН "Москва" / Сергей Киселев