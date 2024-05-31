"Полезут только смельчаки": Москвичей предупредили об опасности купания в первые дни лета

В Москве установилась настоящая жара, и многие горожане мечтают окунуться в водоём. Однако, по словам руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова, вода прогрелась ещё недостаточно.

"Вода в Москве-реке погрелась до 17 градусов. Наверно, только смельчаки полезут при такой температуре", — отметил эксперт в беседе с 360.ru.

Достаточно нагрелись разве что небольшие озёра или пруды, добавил синоптик. Он рекомендует подождать ещё минимум три-четыре дня, пока на мелководье не установится комфортная температура.