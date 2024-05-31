В Подмосковье с 1 июня заработают свыше 200 пляжей и зон отдыха

В Московской области с 1 июня заработает более 200 пляжей и зон отдыха, где будут доступны пункты проката и точки питания. Об этом заявили в пресс-службе губернатора и правительства региона в пятницу, 31 мая.

"Завершаются подготовительные работы. Там, где было необходимо, завезли песок, обновили дороги к местам отдыха, отремонтировали или заменили элементы благоустройства: кабины для переодевания, душевые, лежаки и другое", — отметили там.