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Регион
31 мая, 09:33

В Подмосковье с 1 июня заработают свыше 200 пляжей и зон отдыха

В Московской области с 1 июня заработает более 200 пляжей и зон отдыха, где будут доступны пункты проката и точки питания. Об этом заявили в пресс-службе губернатора и правительства региона в пятницу, 31 мая.

"Завершаются подготовительные работы. Там, где было необходимо, завезли песок, обновили дороги к местам отдыха, отремонтировали или заменили элементы благоустройства: кабины для переодевания, душевые, лежаки и другое", — отметили там.

Ранее врач назвал пять правил безопасного купания, которые помогут не слечь в больницу. В частности, нужно остерегаться водоёмов с перелётными птицами.

Родителям рассказали, как выбрать пляж для купания с ребёнком и обезопасить его на воде
Родителям рассказали, как выбрать пляж для купания с ребёнком и обезопасить его на воде
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Telegram / PressMO

Никита Осипов
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