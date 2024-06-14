Врач-косметолог назвала причины появления жирного блеска на лице
Врач Эксоренко: Жирный блеск на лице может говорить о неправильном питании
Жирный блеск на коже может говорить о неправильном питании. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Geinz Angelina
Повышение продукции кожного сала приводит к появлению жирного блеска на коже. Как рассказала в беседе с "Газетой.ru" врач-косметолог Жанна Эксоренко, причиной этого может быть изменение гормонального фона, генетическая предрасположенность или образ жизни с неправильным уходом за кожей.
"В частности, к жирному блеску на коже может приводить неправильное питание: острая, жирная и сладкая пища. Кроме того, использование агрессивных средств для очищения кожи пагубно влияет на её состояние", — заявила специалист.
К гиперпродукции кожного сала может привести применение спиртовых лосьонов, так как они пересушивают кожу. В то же время скрабы с крупными частицами могут усилить воспалительный процесс при наличии высыпаний. Помимо того, определённый вред для кожи принесёт употребление никотина и алкоголя, вызывающих нарушение обмена веществ.
Собеседница издания подчеркнула, что лоснящаяся поверхность, тусклый вид и расширенные поры тоже могут быть среди других признаков жирной кожи. Врач подчеркнула, что справиться с этими косметическими дефектами, придающими коже неопрятный вид, можно и при правильном домашнем уходе.
В то же время Эксоренко посоветовала не умываться с мылом, так как щелочная среда является благоприятной для размножения бактерий. В уход за кожей, которую обязательно надо регулярно увлажнять, по её словам, нужно включить правильные средства для её очищения и специализированные тоники, восстанавливающие РН кожного покрова.
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