Врач-косметолог назвала причины появления жирного блеска на лице

Повышение продукции кожного сала приводит к появлению жирного блеска на коже. Как рассказала в беседе с "Газетой.ru" врач-косметолог Жанна Эксоренко, причиной этого может быть изменение гормонального фона, генетическая предрасположенность или образ жизни с неправильным уходом за кожей.

"В частности, к жирному блеску на коже может приводить неправильное питание: острая, жирная и сладкая пища. Кроме того, использование агрессивных средств для очищения кожи пагубно влияет на её состояние", — заявила специалист.

К гиперпродукции кожного сала может привести применение спиртовых лосьонов, так как они пересушивают кожу. В то же время скрабы с крупными частицами могут усилить воспалительный процесс при наличии высыпаний. Помимо того, определённый вред для кожи принесёт употребление никотина и алкоголя, вызывающих нарушение обмена веществ.

Собеседница издания подчеркнула, что лоснящаяся поверхность, тусклый вид и расширенные поры тоже могут быть среди других признаков жирной кожи. Врач подчеркнула, что справиться с этими косметическими дефектами, придающими коже неопрятный вид, можно и при правильном домашнем уходе.

В то же время Эксоренко посоветовала не умываться с мылом, так как щелочная среда является благоприятной для размножения бактерий. В уход за кожей, которую обязательно надо регулярно увлажнять, по её словам, нужно включить правильные средства для её очищения и специализированные тоники, восстанавливающие РН кожного покрова.