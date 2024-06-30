Домашний — не всегда полезно: Эксперт развеяла главные мифы о вреде лимонадов

Вокруг лимонада витает множество мифов, рассказала "Газете.ru" эксперт в области ритейла Анна Трифонова. По её словам, одно из заблуждений — в том, что частое употребление газировки вызывает привыкание. Она согласилась с тем, что в напитке много сахара, который способен вызывать привыкание. Притом это не мешает отказаться при необходимости от употребления лимонада. Главное — помнить, что питание должно быть сбалансированным, чтобы не возникало "тяги" к газировке.

Ещё один миф — что из-за лимонада человек быстро набирает вес. Однако же дело не в самом лимонаде, а в том же сахаре.

"Как и любой другой продукт, содержащий сахар, лимонад может способствовать набору веса, если употреблять газировку в большом количестве. Однако утверждать, что прямой причиной набора лишнего веса является сам лимонад, абсолютно некорректно", — пояснила Трифонова.

Следующее заблуждение — что лимонад не способен утолить жажду. На самом деле может, но ненадолго. И при этом способствует обезвоживанию организма. Лучше всё же утолять жажду водой.

Существует миф, что домашний лимонад — это всегда полезно. Однако это может быть правдой, только если добавлять в него минимум сахара или использовать сахарозаменитель. Если соблюдать это правило, домашняя газировка будет намного полезнее, чем заводская.

Пятый миф — что лимонная кислота в лимонаде разрушает зубную эмаль. На деле лимонная кислота и правда может воздействовать на эмаль, поэтому нужно после кислых напитков полоскать рот водой или специальным ополаскивателем. Главное — не чистить зубы, чтобы ещё больше не повредить эмаль. Эксперт также посоветовала выбирать лимонады с минимальным содержанием сахара и пить их через трубочку. А ещё помнить о здоровом питьевом режиме.