За фруктами — на рынок: Жительница Анапы раскрыла экономные лайфхаки для туристов
Анапчанка Барыгина: Отказ от уличной еды и лимонадов сэкономит деньги на отдыхе
Многочисленные жалобы туристов на высокие цены в курортных городах зачастую необоснованны, считает жительница Анапы Екатерина Барыгина. По словам собеседницы сайта MK.ru, лишние расходы происходят из-за популярных ошибок, тогда как отдых с умом не опустошит кошелёк.
Дороже всего приезжим обходятся всевозможные развлечения в виде фотографий с людьми в костюмах или услуг уличных художников, а также еда и напитки. Например, небольшой рисунок на лице ребёнка стоит порядка четырёх тысяч рублей. Этих трат можно избежать, уверена Барыгина. Также стоит отказаться от уличных лимонадов, которые обходятся в 300–400 рублей за стакан, и летних кафе. В меню последних часто указана цена за 100 граммов мясного блюда, а при взвешивании на весы кладутся ещё и овощи с лавашами, которые попадают в ценник под видом шашлыка. То же самое с фруктами.
"Мы покупаем фрукты и овощи на рынке. То, что продают вдоль пляжей и отелей, стоит дороже. Недавно в Сети выкладывали цены фруктов и овощей на рынке Восточный. Черешня 200–350 кг, лоток малины — 300, помидоры — 100–250, кукуруза — 50 рублей за штуку, персики — 200–350, клубника — 450, огурцы — 100–150", — перечислила анапчанка.
А тем временем россияне стали всё чаще отдавать предпочтение отечественным курортам, отказываясь от поездок за границу. Повышенный интерес к РФ начали проявлять и иностранные путешественники, рассказывал Life.ru ранее.