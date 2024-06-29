За фруктами — на рынок: Жительница Анапы раскрыла экономные лайфхаки для туристов

Дороже всего приезжим обходятся всевозможные развлечения в виде фотографий с людьми в костюмах или услуг уличных художников, а также еда и напитки. Например, небольшой рисунок на лице ребёнка стоит порядка четырёх тысяч рублей. Этих трат можно избежать, уверена Барыгина. Также стоит отказаться от уличных лимонадов, которые обходятся в 300–400 рублей за стакан, и летних кафе. В меню последних часто указана цена за 100 граммов мясного блюда, а при взвешивании на весы кладутся ещё и овощи с лавашами, которые попадают в ценник под видом шашлыка. То же самое с фруктами.