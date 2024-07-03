Крановщик умер на высоте 32-го этажа в Москве, пока к нему добирались спасатели

Крановщик, который потерял сознание в кабине на высоте 32-го этажа в Москве из-за жары, умер. Трагедия произошла на стройке в Даниловском районе, там возводится новый ЖК High life.

По данным SHOT, к мужчине на высоту 200 метров поднялись спасатели и вскрыли дверь кабины, но оказалось, что у него уже нет пульса.