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3 июля, 07:29
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Крановщик умер на высоте 32-го этажа в Москве, пока к нему добирались спасатели

Крановщик умер на высоте 32-го этажа в Москве. Обложка © SHOT

Крановщик умер на высоте 32-го этажа в Москве. Обложка © SHOT

Крановщик, который потерял сознание в кабине на высоте 32-го этажа в Москве из-за жары, умер. Трагедия произошла на стройке в Даниловском районе, там возводится новый ЖК High life.

По данным SHOT, к мужчине на высоту 200 метров поднялись спасатели и вскрыли дверь кабины, но оказалось, что у него уже нет пульса.

В Москве крановщик отключился от жары на высоте 32-го этажа, врачи не могут к нему подняться
В Москве крановщик отключился от жары на высоте 32-го этажа, врачи не могут к нему подняться

А ранее жительница Челябинска получила страшные ожоги во время поездки в автобусе. По словам пострадавшей Виктории, виновником случившегося стал ничем не прикрытый раскалённый радиатор.

Андрей Бражников
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