Крановщик умер на высоте 32-го этажа в Москве, пока к нему добирались спасатели
Крановщик умер на высоте 32-го этажа в Москве. Обложка © SHOT
Крановщик, который потерял сознание в кабине на высоте 32-го этажа в Москве из-за жары, умер. Трагедия произошла на стройке в Даниловском районе, там возводится новый ЖК High life.
По данным SHOT, к мужчине на высоту 200 метров поднялись спасатели и вскрыли дверь кабины, но оказалось, что у него уже нет пульса.
А ранее жительница Челябинска получила страшные ожоги во время поездки в автобусе. По словам пострадавшей Виктории, виновником случившегося стал ничем не прикрытый раскалённый радиатор.